就宗教團體須繳稅 李志亮將向財長反映立場

李志亮（左2）与莫哈末纳兹林（左起）、张先锋和王瑾共同见证马中两国企业签署合作仪式。

（布城5日讯）针对“向宗教团体征税”一事，财政部副部长拿督李志亮表示，他已于周三（4日）与基督教和天主教团体会晤，并将向财政部长反映两个组织代表的立场。

“我们听了他们的看法，将会向部长做出反映。”

他说，待他与财长会晤后，才会对此事项作出决定。

李志亮周四出席Paramount Blossom私人有限公司，与福州省合信元通投资有限公司和中铁第六勘察设计院集团有限公司，签署策略与伙伴发展协议后，如是回应媒体提问。

去年杪，国会通过涉及宗教团体收入的《1967年所得税法令》修正案，内陆税收局随后于12月27日也在文告中确认，除了信徒的捐款，宗教团体来自商业、租赁的收入，都必须缴纳所得税，无法享有豁免。

内陆税收局称，随着《1967年所得税法令》第13（1）（b）条文的修正，明确规定来自信徒捐款的收入，纯粹用作宗教发展和实践宗教信仰，将有资格豁免缴纳所得税。

不过，宗教团体来自商业化用途或租金的收入，在《1967年所得税法令》下是无法享有豁免纳税，不涵盖在第6章节的免税条文内。

由于这个修正案对宗教团体构成影响，尤其引起基督教和佛教团体的争议和困扰，卫生部长拿督斯里苏巴玛廉日前透露，第二财长拿督佐哈里將会就此事与全国宗教团体领袖进行会议，并向他们解释详情。

福州省合信元通投资合伙人王瑾表示，历史上的华人曾在马中经济与友谊的发展历史上写下了浓厚一笔，而他们依然选择我国，作为面向东南亚乃至世界立足点。“我们在大马看到了商机，看到了财富，看到了稳定的政治局面与公平的商业环境……”

王瑾是于周四在Paramount Blossom私人有限公司，与福州省合信元通投资有限公司和中铁第六勘察设计院集团有限公司，签署策略与伙伴发展协议的仪式上，如是说。这项签署仪式邀得财政部副部长拿督李志亮出席见证。

其它出席者包括国库控股副主席丹斯里诺莫哈末耶谷、Paramount Blossom董事经理拿督莫哈末纳兹林、中铁第六勘察设计院集团总经理张先锋，以及广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司总裁王绍宏等人。

王瑾说，他们与合作伙伴Paramount Blossom，共同把项目命名为“蔷薇公馆”。

他解释，中国蔷薇是大马的国花朱槿的别称，它枝藤缠绕，双生共存，象征着他们与合作伙伴彼此相互支持。

“它红艳似火，象征着我们的友谊如爱情般浓烈，生意红红火火。”

王绍宏则认为，我国拥有稳定的政局、健全的法律、成熟的市场规则及勤劳的人民，经济发展前景广阔。

他指，虽然我国在世界经济整体中处于衰退情况，但他们依然很重视大马发展潜力，很珍惜马、中两国越来越紧密的合作局面。

“我们相信，在多方的推动下，未来会有更多的中国企业及金融机构走入大马。”

“马、中两国在‘一带一路’框架下的经贸合作越来越深入，中国中铁与战略合作伙伴合信元通公司本次签约的项目，为未来中国企业及金融机构，与大马企业之间的合作树立了全新标杆，有很强的引领示范作用。”

王绍宏说，这次的合作有利于发挥各自优势，整合优质资源，降低项目风险，能够有效提升中国企业及金融机构投资大马项目的效率和水平。