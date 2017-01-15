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就任砂首長 阿邦佐料任土保黨魁

发布于 January 15, 2017


（本报古晋14日讯）随着砂拉越第六任首席部长昨日顺利诞生，砂州“大当家”阿邦佐料将接任砂土保党新党魁。
在还未当任砂首长前，阿邦佐哈里是砂土保党署理主席，更是该党摄政经验颇为丰富的老臣子。然而，在已故阿德南沙登上任砂首长时，他就获委副首长职，也是已故阿德南沙登在州内阁中最得力的左右手。
连续蝉联9届州议员的阿邦佐哈里，在政治征途上算是顺遂。他出生于政治世家，是砂州首任州元首敦阿邦奥本的幼子，在党内早已掌握非常深厚的基层实力。
其中令人深刻印象是，该党在1998年和2004年的党选时，阿邦佐哈里与已故阿德南沙登当时共同角逐署理主席职，在竞争激烈下击退后者成功当选。
阿邦佐哈里从政经验丰富，至今已有35年，并从首长署政治秘书，随后中选州议员，再受委助理部长、正部长。因此，他今日出任砂第六任砂州首席部长可说是毫无悬念。
其实，早在3年前敦泰益玛目宣布退位之际，阿邦佐哈里在当时一直被视为接任第五任砂首长的热门人选，他无论在年龄、健康、资历等各条件上都备受看好。但最终大热倒炉，由已故阿德南沙登爆冷出任。
根据砂土保党一贯传统，凡是出任砂州元首就顺理成章任职党魁，这惯例从敦耶谷时代就开始延续至今，包括敦泰益玛目与已故阿德南沙登亦是如此。为此，由新任首长阿邦佐哈里出任砂土保党主席不足为奇。
据了解，砂拉越目前倘在哀悼期间，除了新首长委任外，其它事项估计在哀悼期后陆续有来，包括新内阁重组、丹绒拿督区补选等。

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