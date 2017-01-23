小車禍釀毆鬥案 警逮5人通緝2嫌犯

（吉隆坡22日讯）小车祸酿殴斗案；警前后逮捕5人助查，另通缉2名逃逸的嫌犯。

雪州总警长拿督弗亚指出，警方于昨晚至今日凌晨，分别在雪州加影、甲洞及森美兰州逮捕3男1女，加上日前捕获的1名嫌犯，共5人已落网。

他说，警方已将这4名嫌犯送往法庭申请延扣，目前在通缉2名逃逸中的嫌犯。

法兹尔指出，警方已掌握嫌犯的身份，因此促请还在逃逸的2名嫌犯，在警方展开行动前，到警局自首。

他是出席今日在双威商场的“安全行动10”时如是指出。

另一方面，雪州警察刑事调查主任法兹尔高级助理总监透露，案发当时，马赛地房车的车主和丈夫并没有在场，该轿车是由其员工驾驶到该处出席宴会。

“警方在搜取确实的证据后，将会展开逮捕行动，将涉案的嫌犯绳之以法，绝不姑息。”

这宗殴斗案是上星期六（14日）下午2时15分，在雪兰莪州安邦国际山庄的一栋共管公寓内，靠近公寓保安亭处发生。

有关过程视频已在手机应用程序Whatsapp流传，根据有关2分钟49秒的视频，一名红衣人一开始已卧躺在地面，还遭一批男子一直拳打脚踢；另有一名人士相信阻止不遂，反遭对方殴打一顿后，拔腿就跑，随后有人介入阻止殴打事件。