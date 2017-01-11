小渝析心臟有孔 亟需手術費捐助

（古晋10日讯）献出大家的爱心，帮帮小渝析吧！

为了协助只有5个月大的刘渝析，尽快到吉隆坡鹰阁医院进行心脏有孔手术，善心组织今天率先捐助马币2万令吉予小渝析，作为其医药费。

不过，由于小渝析的医药费庞大，目前还差马币5万令吉，所以需要各界善心人士的捐助。

小渝析患上心脏有孔、心脏肿大、心脏衰竭、胃食管逆流症，以及背部患有草莓状血管瘤，急须赶快到吉隆坡鹰阁医院进行心脏手术，惟手术费与住院费高达马币7万令吉。

马来西亚善心组织副会长甲必丹拿督刘思乐与理事甲必丹田志和，于日前获悉小渝析需要医药费后，特前往古晋中央医院儿童病房探访小渝析，以了解其病情。

于2016年7月27日出生的刘渝析，一出世就被发现心脏有个三孔，所以过去5个月来，一直在古晋中央医院进出接受治疗。不过，在最近两个月，院方指示小渝析必须留院增加体重达4公斤，以便排期到吉隆坡心脏中心接受手术。

但是，出生时体重达3.675公斤的小渝析，也因为患有胃食管逆流症，经常呕吐，所以她的体重不增反降，现体重只达3.55公斤。

鉴于最近古晋中央医院心脏主治医生发现小渝析的病情紧急，尤其心脏衰竭日愈严重，不能在等待或排期到吉隆坡心脏中心动手术，所以建议小渝析尽快到吉隆坡鹰阁医院进行心脏手术，而且最好能够在华人农历新年之前进行。

预料整个手术费与住院费，需要马币7万令吉。

惟经过古晋中央医院心脏主治医生的安排，目前，只要能为小渝析筹到马币4万5千令吉，就会立即安排她到吉隆坡鹰阁医院先进行手术。

小渝析的父亲刘道明，是一名电工，收入微薄，而母亲在生了小渝析后，因为小渝析的健康不佳，无法再工作，每天需留在医院照顾小渝析，他们还育有一名2岁大的女儿，所以目前一家四口的负担，全落在父亲刘道明的身上。之前这些负担是由夫妻俩共同承担的。

居住在晋连路12哩的刘道明，由于仍需供还房贷及车贷，以及零零碎碎的费用后，所剩无几，所以无法拥有多余的储蓄支付小渝析的手术费用。

因此，小渝析的父母希望各界善心人士给予捐助，让小渝析可以尽快到吉隆坡鹰阁医院动手术，以挽回宝贵的小生命。

如有任何疑问，可与小渝析父亲刘道明联系，手机013-8217359。银行户口为PBB，6-8241701-05，Liew Tho Min。