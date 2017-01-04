小學生也吸毒 吉州警方向毒品宣戰

小學生也吸毒 吉州警方向毒品宣戰

（亚罗士打3日讯）毒品已成为吉州最严重的罪案问题，吉州警界一哥矢言2017年将全力向毒品宣战，把州内毒品案减低，尤其是在哥打士打及瓜拉姆拉县。

吉州总警长拿督阿斯里总监表示，多数罪案如:飙车党、破门行窃、掠夺以及谋杀案等都与毒品有关，为此，他有信心州内毒品案一旦减少，其他刑事罪案也会随之下降。他是今早在吉州警察总部主持吉州副总警长移交职权仪式后，在记者会上如是指出。

他说，如今毒品无处不在，甚至已入侵小学校园，就连12岁以下学生也陷入毒海。

“目前毒品情况已达到一个甘榜平均100人就有40人吸毒的危险地步，我们已无法肯定身边人，或家庭成员是否成为吸毒者”。

他表示，吉州警方去年开始已向毒品宣战，在全州推行“一警区领养一个甘榜或住宅区”计划，有关计划推行至去年10月，浮罗交怡岛的武吉玛陆的毒品案已减少80%。

他说，这项领养计划将在今年3月警察日前结束，并交由当地的乡村发展及治安委员会接手跟进。

吉州警方2017年设下的5大新目标，首要目标打击毒品，第二取缔飙车党、第三提升及加强马泰边境关卡的边防工作、第四提升警队服务素质，以及第五建立民众对警察的信任和关系。

吉州总警长拿督阿斯里总监坦言，马泰边境关卡的边防工作仍有许多问题需要加强和改进。

“去年12月，吉州警方联合边境各执法单位前往泰国，跟当地警方及执法单位进行交流，商讨对策，双方已设立一个联络网互相交换情报，携手合作打击边境走私活动。”