將邀專家講解電訊塔輻射 理由若充分市會挺拆

诗巫市议会主席拿督张泰卿（右2）极力劝勉当地居民接纳建筑在当地的电讯塔，右起为高原区民众联谊会主席张倡境、副主席甲必丹许道平及福利张金宝。

（本报诗巫7日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿表示，由于SACOFA私人有限公司没有派代表出席，加上现场也没有相关方面的专家，因此他将会另作安排，再次召集当地居民出席对话会。

他称，在他得知该公司没有派代表出席时，已来不及转告当地居民。他指出，再次主办对话会时，将会邀请相关领域的专家前来讲解电讯塔的辐射问题。

他指出，若是居民有很好的理由，他们会支持拆除该电讯塔。他也指出，若当地居民坚持要拆电讯塔，那对周围的居民不公平。

张泰卿表明，该电讯塔的问题，只是太靠近几间住家而已。

对于该公司未经过市议会的批准就建筑电讯塔，他认为应该是程序上的问题，若是未来市议会要扩建道路时会涉及电讯塔，该电讯塔就必须要拆除，损失的最终会是该公司。

他续称，该公司将在诗巫兴建总数二百多个电讯塔，目前已建筑一百多个电讯塔。

诗巫市议会于昨晚在仕国花园为电讯塔公司及当地民众进行一项对话会，该对话会仅诗巫市议会主席拿督张泰卿、高原区民众联谊会的数位代表及16位民众出席。

当地民众因不满电讯塔公司在拉达路第13巷路口处建筑电讯塔，自行发起签名运动，共获得133位当地居民签署，并透过高原区民众联谊会交予诗巫市议会主席拿督张泰卿，尔后张泰卿便为民众及电讯塔公司进行一项对话会，熟知，电讯塔公司没派代表，而且当地居民仅16位出席。

在整个对话会的过程中，张泰卿一直劝勉当地居民接纳该电讯塔，惟当地居民坚持己见，致力希望拆除电讯塔，并强调辐射对人体的危害。

两方在辐射的课题上争论不休，最初争论的是电讯塔与住宅的距离，然后就是地点，之后就在辐射方面展开辩论，由于相关领域的专家并不在现场，因此双方未能达成一致的共识。

在对话会上，张泰卿屡次使用“你怎么知道？”来反问当地居民，同时也在电讯塔公司未经议会同意就建筑的课题上，表明这是议会与该公司之间的事。有当地民众也坚决表明“我们就是要拆！”

在对话会结束前，民众要求电讯塔公司现身说法、要求张泰卿为他们向该公司表明要拆除电讯塔，以及邀请相关专家前来分析电讯塔的辐射对人体健康的危害。