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封閉君王路美里大街 2017繽紛市集亮燈

发布于 January 18, 2017
由美里中华总商会及市政局联办的2017年缤纷市集将于本月20日至27日隆重登场。配合有关缤纷市集，一行人在理事长李开运（左7）的带领下，举办一场简单隆重的亮灯仪式。
由美里中华总商会及市政局联办的2017年缤纷市集将于本月20日至27日隆重登场。配合有关缤纷市集，一行人在理事长李开运（左7）的带领下，举办一场简单隆重的亮灯仪式。


（本报美里17日讯）美里中华总商会及市政局联办的2017年新春缤纷市集今晚举行亮灯仪式，君王路和大街红灯笼散发浓浓的春意气息。
美里新春缤纷市集的场地布置工作已进入尾声，主办单位今晚开始关闭大街和君王路，以便装置帐篷供摊位业者营业。
配合2017年缤纷市集数以百计的红彤彤大灯笼，在大街及君王街高高挂起，令两条街道充满春节的气息。美里中华工商总会理事长李开运及理事今晚巡视摊位搭建工程的进展，并举办一场简单而隆重的亮灯仪式。
2017年缤纷市集将从1月20日（星期五）早上8时开始营业至27日（星期五）上午11时为止，共8天7夜，在美里大街及君王路举行。
美里中华工商总会理事长李开运于亮灯仪式时向媒体表示，今年的缤纷市集和往年一样设有260个摊位，当中60个摊位供土著申请，目前所有的摊位已被抢购一空。
他说，美里新春缤纷市集场地，即君王路和大街已挂上了红灯笼，在君王路数个售卖新春装饰品大型摊位已于日前开始营业，并售卖各式各样新年吊饰、摆设品及年花等，而其他的摊位则将于20日当天开始营业。
李开运披露，2017年缤纷市集推展礼原定于本月21日（星期六）晚上8时在省公署前停车场举行，如今已改为22日（星期日），届时将邀请砂陆路交通与安全暨旅游部助理部长拿督李景胜担任主宾，主持推展礼。
摊位如往年设置，以T型式呈现，将会有260个多样化摊位摆卖商品，除了应节商品及食品外，在这里还可找到平常找不到的商品，为来临的农历新年增添色彩。
配合缤纷市集的摊位搭建工程，有关当局将于即日起封路搭棚，民众受促注意。
另一方面，李开运呼吁，无论是小贩或民众，每个人都有责任保持市集的环境卫生与整洁，一个活动场面能否吸引人潮前来，除了气氛和购物之外，环境整洁与卫生也是关键因素。

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