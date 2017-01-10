寒流暴風雪襲歐美 交通停擺數十人凍死

尽管大雪纷飞，这名土耳其男子仍不惧寒冷，在博斯普魯斯海峡岸边跑步。（法新社）

（波兰华沙9日综合电）欧美多国自上周五起遭暴风雪和寒流侵袭；欧洲各国有约20人被冻死，美国东部则发生数百起车祸，数以万计民众的电供中断。

据新加坡联合早报在欧洲，俄罗斯首都莫斯科7日的最低气温降至零下29.9摄氏度，是当地126年以来经历的“最寒冷东正教圣诞节”。

圣彼得堡的气温则降至零下24摄氏度，一名男子因低温丧命。

波兰周六的最低气温达到零下14摄氏度；当地政府安全中心的发言人说，此前一天有7人因低温丧命，是波兰今年入冬以来最多人因受寒死亡的一天。

而捷克首都布拉格则有3人死亡。

在意大利，严寒天气夺走了7人的性命，包括五名无家可归者。意大利中部和东南部降大雪，巴里（Bari）、布林迪西（Brindisi）和西西里的机场周六早上被迫关闭。

保加利亚全国各地周五因暴雪袭击，一些民宅停电，部分道路阻断，部分机场关闭；两名伊拉克移民被冻死。

土耳其最大城市伊斯坦布尔降雪量达65公分，导致交通瘫痪，数百趟航班被取消。博斯普鲁斯海峡的渡轮航运也被迫中断。

在美国，气象学家奥里森说，东部的佐治亚州、南北卡罗来纳两州和弗吉尼亚州周五开始降大雪，并持续至隔天中午。

其中，弗吉尼亚州东南部和北卡州北部的降雪量最大，达30公分。佐治亚州北部部分地区的降雪量则超过15公分。

佐治亚州长迪尔说，该州有数千户家庭的电供中断。由于发生多起车祸，一些高速公路无法通行。亚特兰大市则在推特上说，该市有至少一座取暖中心爆满。

北卡州长库珀在社交媒体上说，该州发生了超过700起意外事故，没有人死亡，另有大约2万户家庭断电。受暴风雪影响，库珀将他原定于周六举行的就职典礼推迟。

康涅狄格州警方说，约20辆汽车和一辆油罐车在91号州际公路上连环相撞，但没有人受重伤。

美国国家气象局警告东部地区的居民，星期天可能出现严寒天气。奥里森说，北卡州和弗州的气温可能降至零下15摄氏度或更低。

暴风雪也扰乱了许多人的旅游计划。航空交通追踪网站FlightAware.com 统计数据显示，到了周六傍晚，3657趟内陆和国际航班延误，另有3458趟航班取消。