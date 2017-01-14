家人捐陳崎老師作品 香港文化博物館接收

（本报古晋13日讯）对于陈崎老师家人捐献出107幅属于陈崎老师从岭南艺苑赵少昂教授时期的绘画习作，香港文化博物馆一级助理馆长李颖莊表示感谢，并称，这些作品当中不但呈现出陈崎老师学习岭南派画艺技法及风格的渊源，同时亦包含师生二人间的文字对话，对研究赵少昂教授的函授方式传承尤为珍贵。

她是于“香港文化博物馆来晋收集已故本地著名岭南派画家陈崎老师作品”新闻发布会上，如是指出。

她称，广东书画在中国现代艺术发展中，担当了举足轻重的角色，清末民初之际，有“岭南画派”异军突起，尤以画派的创始人高剑父、高奇峰及陈树人鼓吹艺术革新精神，大力提倡反映现实生活的绘画内容、理念及成就，影响最为深远。

据悉，赵少昂教授是近代岭南画派最杰出的画家之一，继承了中国画的传统，以岭南画派所提倡的“国画现代化”为目标，致力结合艺术与现实生活，形成独特的艺术风格。

赵教授毕生追求艺术，先后在广州和香港设立岭南艺苑，并多次在东南亚及欧美举行画展和绘画示范，弘扬岭南画艺，授徒传艺超过60年，他悉心授徒，门下弟子遍及港、澳、台及各大洲，而他开创的艺术领域和绘画风格一直为其弟子提倡及发扬。他的艺术对香港，乃岭南画派在中国画艺发展上的承传开拓有极重要的影响。

与此同时，在1995年，赵教授把珍藏的作品捐献予香港文化博物馆，促成了赵少昂艺术馆的设立，以示他对文博事业的支持。

赵少昂艺术馆经常以不同的专题展出赵少昂教授的作品，例如“笔写蝉嫣情：馆藏赵少昂中国书画作品选”、“岭南独秀：纪念赵少昂诞辰110周年展”和“丹青四季”等。

是次陈崎老师的家人捐献将丰富香港文化博物馆赵少昂艺术馆的收藏，对研究赵少昂教授在岭南书法艺术理念的函授方法和内容很有帮助。将来配以适合的主题，此批画作亦会於赵少昂艺术馆中展出，供参观博物馆的人士，以及赵教授的门生和追随者，细味欣赏。

香港文化博物馆是香港特区政府康乐及文化事务署下的一所综合性博物馆，内容涵盖历史、艺术和文化等不同的范畴。博物馆以服务为本，务求透过多元化和生动活泼的展览及节目，然参观者在欣赏文物之余，还可以参与其中的活动，寓学习于消闲。

博物馆设有12个展览馆，陈列面积达7500平方米，6个常设展览馆包含奥剧文物馆、徐展堂中国艺术馆、赵少昂艺术馆和儿童探知馆，以及筹备中的金庸馆和香港文化馆，专题展览馆在不同时间推出多元化的展览主题，以提高参观者对文化艺术的兴趣。

李颖莊表示，在推广和教育方面，香港文化博物馆出版季度博物馆通讯录、制作教学资源册及工作纸，同时也举办有关文化、历史及艺术的讲座、学校节目、亲子与儿童活动、剧院节目和导赏服务等，鼓励不同社群参与博物馆活动。

何鳳蓮：陳崎是「君子」

（本报古晋13日讯）赵少昂徒弟何凤莲博士指出，已故本地著名岭南派画家陈崎老师是一名“君子”。

她是于“香港文化博物馆来晋收集已故本地著名岭南派画家陈崎老师作品”新闻发布会上，如是指出。

她透露，20多年前来到古晋办画展，师傅向她介绍了陈崎，虽然师傅与他未曾见过面，但透过函授方式传承其画艺的过程，师傅可以显然知道陈崎绝对是一名“君子”。

她强调，使用“君子”来赞扬一个男生，在中国可以说是非常高尚的品格。

她进一步指出，陈崎和师傅素未谋面，陈崎是透过函授方式向师傅学习岭南派画艺，而学习过程从中可见陈崎的一心向要将岭南派画艺学好的决心。

她直言，以前没有网际网络、通讯也不发达，所以可想像透过函授方式学习岭南派画艺的难题，包括在原料、纸张，有时候必须从其他国家取得，但陈崎却成功克服了这一切，成为古晋有名气的画家，并将师傅一心要把岭南派画艺推广至各国的画艺在古晋得以传开。

她认为，陈崎家人所捐出当时向赵少昂授教时期的绘画习作对他们而言是非常宝贵的礼物。



