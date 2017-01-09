官員：最致命的一天 寒流襲歐23死

官員：最致命的一天 寒流襲歐23死

（波兰华沙8日综合电）当局今天表示，寒流侵袭欧洲各地，过去两天造成至少23人丧生，包括多个移民和街友，而冰冻天候预料将会持续整个周末。

波兰境内有10人因寒流来袭丧命，今天的最低气温降至摄氏零下14度。

波兰政府安全中心女发言人薇瑟茨卡（Bozena Wysocka）说：“周五是今冬最致命的一天，共有7人死亡。”

她说：“前一天，另有3人身亡。从去年11月1日以来，共计53人因体温过低丧生。”

当局表示，意大利境内过去48小时有7人死于严寒，包括5名街友，其中两人是波兰籍。

意大利中部和东南部降大雪，位于巴利（Bari）、布林底希（Brindisi）以及西西里（Sicily）的机场今天早上关闭。

布拉格（Prague）救难单位表示，有3人死亡，分别是两名街友和1名停车场守卫。捷克首都布拉格昨晚是今冬迄今最寒冷夜晚。

莫斯科昨晚气温降至零下30度，圣彼得堡（Saint Petersburg）也降至零下24度，当地警方发现1名男子冻死。

在保加利亚境内，村民6日在邻近土耳其边界的东南部山区森林内，发现两具伊拉克移民的冰冻尸体。

由于本周末天候状况将维持不变，当局预期死亡人数还会攀升。

氣溫降至零下29.9

莫斯科「最寒冷聖誕節」

另一方面，1月7日为东正教圣诞节，是俄罗斯最重要的节日之一。当天，俄首都莫斯科最低气温降至零下29.9摄氏度，是126年以来莫斯科经历的“最寒冷圣诞节”。

莫斯科州当日最低气温为零下34度，仅比1981年的记录高0.8度。由于本月5日莫斯科曾出现大规模降雪天气，导致连日来空气湿度超过80%，加之3级北风，使得户外体感温度接近零下40度。

俄罗斯水文气象局7日发布异常低温橙色预警，告诫莫斯科居民极寒天气会危及生命安全。据统计，目前已有62人因冻伤被送往医院。根据气象预报，本次袭击莫斯科的寒流为北极反气旋，预计将于10日消散。

极寒天气给莫斯科居民造成不少麻烦。俄《报纸报》专家粗略统计，当日近九成车主因汽车发动机机油凝固或车载电瓶被冻等原因而无法用车。另据俄罗斯中心电视台报道，莫斯科东南部柳别尔齐地区中心配电站被冻坏，致使10万居民停水断电。莫斯科东北部科罗廖夫地区供暖系统因低温出现故障，导致59栋居民楼中断供暖。

然而，严寒并没有阻止莫斯科居民和东正教信徒的庆祝活动。7日，高尔基公园内的冰场全部开放，并安排有花样滑冰和舞蹈表演。索科尔尼基公园内的圣诞节无伴奏合唱歌声嘹亮。数以千计的东正教信徒汇聚莫斯科基督救世主大教堂，同俄罗斯东正教大牧首基里尔一起完成圣诞礼拜。