安東尼呼籲新省長 維持最佳服務檯榮耀

卸任省长安东尼瓦伦泰莱瑟（右3）亲自在历任泗省省长墙，挂上其人头像时，与新任省长祖乃迪莫希丁（右4）等同摄。

（本报泗里街9日讯）泗里街省卸任省长安东尼瓦伦泰莱瑟表示，他早在2015年10月份出任泗里街省长外，就曾于1983至1993年在泗里街公共领域服务长达10年，故而对泗里街不仅有一份特殊美好的记忆，也已视之为自己的家乡，并且感谢各政府部门在其担任省长期间，所给予的各方面支持和合作。

他是于今早，在省长职权移交仪式上发表卸任感言时，如是表示，并且透露将在明日出任砂首长署州服务现代化单位（Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri ，UPPN）总监一职。

他也说，此次除了泗里街省长调换之外，省内4个县县长职位也同时换人，分别调往他省出任更高职位，同时他们的薪金等级也获得调整。

此外，安东尼瓦伦泰莱瑟欣慰地指出，在其任内，巴干县及如楼县公署的服务柜台在最近两年连续被评选为全砂最佳服务柜台之一。他希望在新任省长接任之后，有关荣誉能持续保持。

他也披露，泗里街市区新镇区在未来将拥有一栋全新的政府行政办公楼，一旦该行政楼竣工，省公署和县公署等行政部门将迁入新新行政楼办公。

安东尼瓦伦泰莱瑟指出，泗里街是砂政府致力发展成为“砂拉越食物菜篮”（Food Basket of Sarawak）的重要省份，目前来自泗里街的食物产量在砂拉越占了60%的供应量，未来将持续增加至80%的供应量。

除此之外，他也指出，根据调查，如楼县目前拥有18人靠种植胡椒而成为百万富翁，由此可见如楼县作为砂州一个新的胡椒产区，其胡椒产量在砂州已占据了极为重要的经济地位，甚至成为新经济区。

安东尼瓦伦泰莱瑟在卸任省长前，也再次敦促泗省全体公务员要为公众提供高素质的服务和工作效率，因为他们的一举一动将成为公众人士瞩目的焦点，故身为公务员理应要恪尽职守，尽职尽责。

另一方面，泗里街省新任省长祖乃迪莫希丁则表示，他对泗里街并不陌生，因在中学时期曾在泗里街圣安东尼中学就读，并且也曾于2006年至2009年期间，出任马拉端县县长及马拉端/如楼县议会主席，因此能再次回到泗里街服务亦感到非常高兴。

他也说，此次出任泗里街省长是他第11次接受调派，在此之前是在美里市政局担任秘书。他相信，以其过去在美里市政局担任秘书期间，每天与民众打交道，近距离从最底层接触民众心声的经验，将更有助于他更胜任在泗里街出任省长职之工作。

同时，祖乃迪莫希丁也希望，泗里街各政府部门在其走马上任省长之后，能继续给予他配合与合作，以便一起缔造更美好的泗里街。