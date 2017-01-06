奇跡存活 25周早產雙胞胎 靠氣泡膜保暖

（英国5日讯）一名孕妇早产诞下一对双胞胎，两男婴出生时合共仅约3磅重，医生坦言他们过不了一晚，父母亦已作最坏打算。幸好，医护人员及时用气泡膜和密实袋保温，最终让他们得以茁壮成长。

34岁唐纳利与丈夫一直渴望生儿育女，但由于患有多囊卵巢综合症，接受各种治疗后仍难以正常怀孕。到2014年9月她人工授孕成功，更是怀上一对男双胞胎，让2人喜出望外。

不过，唐纳利在怀孕20周因胎盘出现问题，开始接连大量出血，3周后更开始子宫收缩，当时医生向她说若此时分娩，两婴生存机会极微。唐纳利忆述她已尽可能延迟分娩，但到怀孕25周、2015年2月，两婴相隔半小时先后出生，分别重1.4和1.7磅。

两婴随即被裹上气泡膜和密实袋以防流失体温，并放入育婴厢送至深切治疗部。本身也是一名护士的唐纳利与丈夫已作最坏打算，“他们看似玩偶一样，皮肤很透明，显露出血管和肌肉，很不真实”。

幸好，两婴接受连串心脏等手术后，情况逐渐好转，4周后，妈妈听到他们第一次哭喊，到5周大时，唐纳利首次将儿子抱在怀里，并在4个月后带他们一同回家。他们现在已将近2岁，哥哥名为路易斯，弟弟则叫作洛根，身体健康，发育情况仅比一般婴孩稍慢。

这个家庭来之不易，唐纳利说：“这是一个奇迹，我很高兴能当上母亲。很多婴儿无法度过难关，也有不少婴儿情况更为恶劣。”