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失控衝反方向車道 轎車撞羅厘司機夾困

发布于 January 3, 2017


（本报泗里街2日讯）国产威华轿车不知何故失控与罗厘相撞，酿成轿车司机夹困受伤。
此宗车祸是于2016年结束前夕，即12月31日晚上10时55分左右，发生在距离泗里街市区约14公里的巴洋路口处泛婆路段。
据警方消息称，该辆国产轿车当时是从泗里街朝木中省方向行驶，不知何故在抵达上述路段时，突然失控冲向反方向车道，与一辆来自砂拉卓鱼鳞甲朝泗里街方向行驶的罗厘发生相撞，导致轿车司机右手及左脚受伤，并且夹困在驾驶座位上。
泗里街消拯局接获投报后，随即派出7名消拯员赶抵事故地点展开紧急救援工作。彼等耗时约20分钟的时间，才将困在驾驶座的轿车司机解救出车外，并交由在一旁守候的医护人员紧急处置后，送入泗里街中央医院进行进一步救治。至于罗厘司机则没有受伤。
目前警方援引1959年道路交通规条17A（LN 166/59）调查这起交通事故。
另一方面，泗警区主任玛朱苏见习警监也吁请道路使用者，不论何时和天气情况，在行经木中/泗里街/马拉端第421至431公里泛婆干路，特别是实曼归国家公园多处上下岭、保皇港等多处弯曲路段被鉴定为道路黑区时，都要特别小心，并且提高警惕，保持安全车速和车距，更不要随意超车，确保佳节期间大家平安出门，安全抵达目的地。

  • 主办单位合摄。

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