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夫病婦傷家境陷困 善心組織捐助5千

发布于 January 5, 2017
全国善心组织副会长兼古晋负责人甲必丹拿督刘思乐（右）移交5千令吉予陈美兰女士时影。左为理事甲必丹田志和。
全国善心组织副会长兼古晋负责人甲必丹拿督刘思乐（右）移交5千令吉予陈美兰女士时影。左为理事甲必丹田志和。


（古晋4日讯）丈夫中风，本身又跌伤腿而暂时无法工作，导致陈美兰一家生活陷入困境，善心组织于今早捐助5千令吉，助陈女士一家渡过生活难关。
居住在实仁甲一排屋的求助者陈女士，现年47岁，其50岁的丈夫黄纪民，是在5、6年前中风，导致半身不逐，现只能在住家旁栽种一些小果苗来出售。其丈夫在中风前，是一名罗厘送货员。
在其丈夫中风后，因为需要照顾丈夫及载送三名女儿上下课，所以陈女士无法帮人打工，只能通过友人进口一些车辆小零件，送到汽车零件店去批发，赚取微薄的收入。
不幸的是，在2016年12月初的一个晚上，她在住家后方跌倒，以致右脚小骨断，至今还未康复。另，陈女士本身还患有贫血症，需固定到政府诊所进行复诊。
育有三名女儿的陈女士，长女19岁，已中学毕业，甫出来社会工作；次女14岁，在一中学就读，以及幼女11岁，在一间小学求学。
收入原本已经不佳的陈女士，在她的右脚小骨受伤后，生活陷入困境。如今，她每天还需要忍着脚伤，载送女儿上下课。
由于陈女士的脚伤未愈，需靠拐杖行走，且又因患有贫血症，必须多休息及不能拿重的东西，以致目前她一家生活陷入困境，所以特向善心组织求助，希望善心组织能给予生活上的资助。
经过善心组织理事进行家访，了解其家境情况，并呈交予全国善心组织后，获得该组织一致通过，捐献5千令吉予陈女士一家，充作生活费。
这笔捐款，今天由善心组织副会长甲必丹拿督刘思乐，在理事甲必丹田志和的见证下，移交予受惠人陈女士。

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