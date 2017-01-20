大陸韓企遷廠 降低「限韓令」風險

（首尔19日讯）韩国政府去年7月批准部署萨德飞弹系统（THAAD），以抵抗朝鮮威胁，却惹怒北京当局，并疑似发出“限韩令”，使韩国企业发现自己首当其冲，因而正急迫寻找方法，以控制或减少中国政策造成的风险。

中国政府虽未全面报复，但仍对在中国的韩国企业提高非关税障碍和其他限制。韩国贸易协会表示，迄去年10月止，在韩国出口产品遭遇的49项非关税措施中，中国实施的就占了超过一半。

中国还将数款装有韩制电池的车辆，排除在补贴名单之外，并禁止进口多款韩国美妆品，更拒绝大韩航空农历春节开设两国包机要求。最新的报复行动是，中国商务部上周决定延长对韩国光纤课征的反倾销税五年。

许多韩国企业已把工厂从中国移往越南等第三国家，并扩大对香港等海关较透明地区出口，再将商品销往中国。

韩国产业通商资源部数据显示，去年韩国对越南出口较前年成长17.6%，对中国减少9.2%。中国占韩国总出口比重降26%至25.1%，越南比重升5.3%至6.5%。

三星显示器为扩大产能，计划在越南加码投资3兆韩元（约1千130亿令吉）。乐金显示器（LGD）和乐金伊诺特（LG Innotek）也计划分别在东南亚投资15亿（约66.792亿令吉）和5.5亿美元（约24.49亿令吉）。

韩国对香港出口去年成长7.2%，香港占韩国出口比重也提高0.8个百分点至6.6%，显示韩国企业更加以香港作为进入中国市场的管道。专家表示，约八成韩国对香港出口，是输往中国大陆。

中国风险提高，也预料将促进韩国国内敌对厂商之间的合作。业界消息指出，LGD已同意提供三星电视机用的液晶面板，今年上半年将决定条件。三星也正考虑在新款智慧手机上使用乐金化学制造的电池。