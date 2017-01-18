大彩聖誕節派彩 彭亨贏首獎 怡保獲二獎

（吉隆坡17日讯）大彩第18/16期在2016年12月25日，圣诞节当日开彩。

首奖号码7186716落在彭亨文冬。 奖金是马币3百万(RM3,000,000)。这张彩票是经由一位在文德甲的代理交给在文冬市的彩票销售员出售。根据代理，这位彩票销售员除了在文冬市的各个食肆，也会到文冬市附近的小镇穿梭兜售彩票。 到底他将彩票出售给道地的彭亨文冬人，或是其他路径此地的过客呢？此张彩票赢奖者尚未到来大彩总部领奖，就让我们试目以待吧！

大彩二奖号码2616827落入霹雳怡保。 奖金是马币1百万(RM1,000,000)。

中奖者是一群认识了数十年的老友记。这群老友从小玩到大，常常不定时聚会，沏茶小叙，当然也一起做慈善，比如参加慈善团体的义工，购买支持华教的大彩彩票。这么多年以来都是由其中一位朋友负责购买，对照成绩。朋友都称这位朋友为大姐。如果中奖了，也是由大姐来通知朋友群。他们曾经一起中奖，不过都是一些较小的奖项，比如在即刮即中奖区曾刮中奖金马币1万(RM10,000)和其他的奖项。圣诞节的第二天也是公共假期，很多人在这大清早正睡梦中，可是大姐却梦到与朋友一起中大奖了，在朋友的一片欢呼声中惊醒了！醒来的时候，心扑通扑通的乱跳一番，再也不能入眠。心理一直有个小小的声音催促大姐打开手机上的大彩应用程序对照大彩开彩成绩。就索性起床顺应心向，这一对照竟对中了大彩二奖。 大姐即刻转身摇醒枕边人，但是大姐的另一半并不相信他。 她只好转而逐一播电通知朋友，朋友群里大多也是好梦正酣，几乎没有人相信她大家共同中了大奖。大约过了个多小时，朋友群中的其中一位给大姐回电，才相信了中奖的事实。而大姐也相约朋友们到她的家里再一次对照成绩。

他们相约于第二天驱车从怡保南下到吉隆坡大彩总部领取奖金。他们一行十多个人把大彩的领奖室挤得水泄不通，一时热闹非常。在等待领取奖金支票的当儿，这群健谈的老朋友娓娓道来他们还能保有这份友谊与相互间的信任，已经觉得很幸运，现在又因这份友谊， 受到财神爷的青睐，也就应验了多人多福，锦上添花啊！

这一期的积宝没被赢取，下一期的积宝累积奖金是马币8百50万 (RM8,500,000)。

大彩第01/17期将在2017年1月15日假霹雳怡保赛马场进行开彩。

媒体欲知详情，可联络泛马大彩有限公司行政经理苏咏诗小姐，联络电话：03-9287 0088 或016-207 1928。