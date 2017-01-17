大山腳發生多宗劫案 電單車匪揮斧砍傷男子

（大山脚16日讯）新春将至劫案频传，大山脚近日传出多宗抢劫案，匪徒挥斧头亮刀猖狂干案，居民受促提高警惕！

社交网络脸书专页“亲亲小山城”组员昨日发帖告知，指其客户于信誉园1住户单位前遭挥斧打抢，并上载2个住家闭路电视拍摄的短片。

虽然有关短片没有拍摄到事发经过，但片中的声响及居民呐喊无不令人感到现场情况十分惊险。

本报记者探悉，上述事件是在本月14日晚上约11时，于信誉园第7路发生，被砍伤的黄姓事主（35岁）太太受询时，证实丈夫遭砍伤。

该事主太太不愿具名，仅表示事发当晚，其丈夫正下班回家，将车子停在较远的地方，没想到尾随而至的电单车匪徒，趁他下车之际挥斧头砍人，导致丈夫右肩被砍伤，缝了5针。

她说，当晚她正好带着孩子在附近亲戚家帮忙做年饼，听到声响后亲戚们即大喊“打劫”，并尝试拦截不果，匪徒最终逃之夭夭。

另一方面，阿尔玛JesselBall体育中心对面店屋昨日（15日）下午约4时，也传出抢劫案。

据知，当时29岁的李姓事主与员工正将年货搬下车，突见2名共乘1辆红色电单车男子急速驶来，其中1人亮刀指明要年货中的1箱罐装酒，得逞后即逃之夭夭。

由于事发突然加上匪徒身上有刀，事主不敢反抗，仅来得及记下匪徒电单车号码为“4357”，前面的英文字母则已被改动，无法看清。