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場地布置如火如荼 馬羽師賽明揮拍

发布于 January 16, 2017
工作人员展示入场券，未购票的民众，可在现场的售票处购买入场券，地点设立在观众入口处旁。
工作人员展示入场券，未购票的民众，可在现场的售票处购买入场券，地点设立在观众入口处旁。


（本报诗巫15日讯）大马羽球大师赛场地布置工作正如火如荼进行中，以准备在后天（17日）开始使用，一直至22日（星期日）。
现场工作人员忙于放上宣传看板与布条，同时也设立整个球场的设备、媒体中心、售票处、球员进场等，以达到国际水准的要求。
工作人员也在观众入口处设立一个牌楼，以方便观众辨认，同时主办单位也在牌楼旁，即在行政人员办公室前设立售票处，同时也在观众入口处后方设有饮食摊，方便民众享用美食。
这项比赛将于17日及18日进行资格赛，由于入场免费，民众可以自由的进出观赏，从19日开始就需要购票入场，还未购票的民众可以在底楼的售票处购买。
据了解目前入场券已售出一千多张，价格分别为19日的初赛是成人15令吉，儿童7令吉，20日的复赛及21日的半决赛均为成人25令吉，儿童12令吉，而决赛当天则是成人35令吉，儿童17令吉。
此次赛事共有16国国家派出280位代表参与，分别是汶莱1位、西班牙1位、法国1位、香港18位、印尼82位、印度38位、日本4位、韩国1位、马来西亚93位、非洲1位、俄国1位、新加坡8位、泰国11位、台湾17位、乌克兰1位及美国2位。

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