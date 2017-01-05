首页 新闻 北砂新闻 培訓一技之長增收入 特殊兒中心辦植菇項目

培訓一技之長增收入 特殊兒中心辦植菇項目

发布于 January 5, 2017
蘑菇室。
蘑菇室。


（本报美里4日讯）位于布米柯花园的莫斯再也特殊儿中心（PDK MORSJAYA）为了让特殊儿拥有一技之长，善用中心内空地搭建菇屋，展开蘑菇种植项目。
据了解，莫斯再也特殊儿中心是从2016年3月份开始蘑菇种植项目，一行20余人，包括学生、家长、老师及助理在4月份在中心进行培训，了解种植蘑菇的准备、技术、需要多长时间收成等。
“蘑菇种植项目”旨在训练特殊儿一技之长，让他们在日常生活中学习自力更生，以便日后独立生活和谋生。同时还可透过蘑菇种植，增加該中心收入。
莫斯再也特殊儿中心鼓励家长把智力残疾的孩子送到該中心接受特别教育，并呼吁家长不要把有特殊问题的孩子藏在家里，应该让他们接受特别设计课程的教育，训练他们得以独立生活，也接受一技之长的训练。
除了种植蘑菇，一技之长的训练也包括有园艺、手工、裁缝及运动等。
目前，该中心拥有68名学生，其中53名在該中心接受特殊辅导教育，另外15人是必须进行家访辅导。
该中心的教职员从星期一至星期四早上8时至下午4时，为特殊儿提供特殊教育，及每逢星期五則被列为家庭探访。
特殊儿方面，主要是来自藍比爾、鲁洼湾、东姑村等一区居民。
该中心平均每月虽有民众捐款，并不足以负担中心所有的开销及增添设备。故此，该中心希望得到更多熱心团体给予协助，慷慨解囊，以增添种植蘑菇所需的设备。
除此之外，莫斯再也特殊儿中心学生所制作手工艺品除了可以在该中心购买到，也置放在Beach Republic俱乐部售卖，所售卖的款额将充作经费用途。
莫斯再也特殊儿中心（PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI/PDK MORSJAYA MIRI）位于布米柯花园住宅区LOT 87, JALAN JADE 2, TAMAN BUMIKO，电话：085-414181。

  • 新一届美国国会当地时间1月3日在美国首都华盛顿开幕，来自威斯康辛州的共和党籍联邦众议员瑞安高票连任众议长。美国前副总统切尼（Dick Cheney）作为议员亲属出席了当天众议院的议事活动，现场见证其女儿丽兹·切尼（Elizabeth Cheney）就任怀俄明州联邦众议员。图中为切尼。

    美國新一屆 國會開幕 瑞安連任眾議長

    （美国华盛顿4日讯）新一届美国国会当地时间3日在首都华盛顿开幕，来自威斯康辛州的共和党籍联邦众议员瑞安（Paul Ryan）高票连任众议长。 瑞安当天在众议院选举中获得239票支持…
    January 5, 2017
    4 second read
  • 罗哈娜及罗斯兰（右）示出一对嫌犯的照片。

    高回酬投資買賣轎車為餌 夫婦騙3人1.13萬

    （亚罗士打4日讯）米都一对夫妇以高回酬投资买卖轿车为诱饵以吸引投资者，结果3名投资者不幸受骗，损失1万1千300令吉。目前，哥打士打警方缉捕该对夫妇嫌犯。 哥打士打县警区副主任罗哈…
    January 5, 2017
    2 second read
  • gg20

    頑童校內燒電單8車 1500師生急疏散

    （台湾4日讯）位于北市仁爱路三段的幸安国小，全校师生1千500多人，昨上午10时许校内车棚突然起火，目击者指称当时隔着围墙听得到校内“哔哔剥剥”声，还夹杂著机车油箱爆炸声响，火舌直…
    January 5, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭