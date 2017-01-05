培訓一技之長增收入 特殊兒中心辦植菇項目

蘑菇室。

（本报美里4日讯）位于布米柯花园的莫斯再也特殊儿中心（PDK MORSJAYA）为了让特殊儿拥有一技之长，善用中心内空地搭建菇屋，展开蘑菇种植项目。

据了解，莫斯再也特殊儿中心是从2016年3月份开始蘑菇种植项目，一行20余人，包括学生、家长、老师及助理在4月份在中心进行培训，了解种植蘑菇的准备、技术、需要多长时间收成等。

“蘑菇种植项目”旨在训练特殊儿一技之长，让他们在日常生活中学习自力更生，以便日后独立生活和谋生。同时还可透过蘑菇种植，增加該中心收入。

莫斯再也特殊儿中心鼓励家长把智力残疾的孩子送到該中心接受特别教育，并呼吁家长不要把有特殊问题的孩子藏在家里，应该让他们接受特别设计课程的教育，训练他们得以独立生活，也接受一技之长的训练。

除了种植蘑菇，一技之长的训练也包括有园艺、手工、裁缝及运动等。

目前，该中心拥有68名学生，其中53名在該中心接受特殊辅导教育，另外15人是必须进行家访辅导。

该中心的教职员从星期一至星期四早上8时至下午4时，为特殊儿提供特殊教育，及每逢星期五則被列为家庭探访。

特殊儿方面，主要是来自藍比爾、鲁洼湾、东姑村等一区居民。

该中心平均每月虽有民众捐款，并不足以负担中心所有的开销及增添设备。故此，该中心希望得到更多熱心团体给予协助，慷慨解囊，以增添种植蘑菇所需的设备。

除此之外，莫斯再也特殊儿中心学生所制作手工艺品除了可以在该中心购买到，也置放在Beach Republic俱乐部售卖，所售卖的款额将充作经费用途。

莫斯再也特殊儿中心（PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI/PDK MORSJAYA MIRI）位于布米柯花园住宅区LOT 87, JALAN JADE 2, TAMAN BUMIKO，电话：085-414181。