培育優秀軍官赴各國執勤 蘇丹讚揚皇家國防學院

陛下向29名军官学员例队进行检约仪式。（新闻局提供）

（本报斯市19日讯）苏丹哈芝哈山纳柏嘉国防部长兼汶莱皇家武装部队最高指挥官，今天出席汶莱皇家武装部队国防学院第十五届军官学校结业仪式，在致御辞上表示“首先祝贺表现优秀和完成训练的29名军官，这些军官们在接受长达52周的训练期间，他们家人所给予的支持，也表示赞赏。”

该军官学员所录取的两人，其中一人获得最高统治者奖学金，另一学员则获得汶莱皇家武装部队奖学金。

自2008年军官学校成立至今，共培育了336名有能力的军官。这是令人骄傲的，他们之中已成为汶莱皇家武装部队国防学院，尤其是军官学校的教练。

除此之外，该军官学校不仅成功培育出男军官，也培育出女军官，如最近的女飞机师及汶莱皇家海军女航海员。

在国际平台上，部分军官参与联合国黎巴嫩临时部队的任务，及在菲律宾棉兰老岛的国际监督部队，同时在新加坡信息融合中心担任国际通讯官员，陛下对他们的成就都感到非常光荣。

在培育具备竞争力和有尊严的领袖队伍，陛下呼吁除了提升培训素质外，另一方面也吸取马来回教君主哲学和伊斯兰教导的领导价值。

汶莱皇家武装部队国防学院军官学校与外国军官学校的合作，亦起了很大的作用。初步的友国军队双边军事训练，尤其是亚细安各国之间的训练，建立稳固外交国防平台。类似举措在取得区域和国际安全与稳定，是至关重要的。

陛下希望汶莱皇家武装部队继续培育成功的军事领袖，具才能与智慧以进行所需的策略安排。这也是汶莱皇家武装部队作为国家国防主干主要责任之一。

最后，苏丹陛下向汶莱皇家武装部队国防学全体同仁，尤其是国防学院指挥官员、军官学校指挥官员、军士们、教练们，在培训军官上辛勤地付出和贡献，致以最高的敬意和祝贺。

陛下表示感恩，并为汶莱皇家武装部队第十五届29名军官学员授予军官委任状。当中有18名为男性军员和11名女性军官。

陛下在抵达现场时，受到副国防部长拿督阿都阿吉士，及汶莱皇家武装部队司令丕显拿督哈芝达威等高官的迎接。

较后，陛下接受皇家武装部队的敬礼，同时检阅了由第十五届29名军官学员所组成的列队。

陛下也主持委任状颁发给第十五届军官学员们的仪式，同时也颁发各科系最佳军官学员奖。

苏丹陛下也出席了由汶莱皇家武装部队所设的午宴。