在世退位打破200年傳統 日皇明仁明年底交棒

元旦后的2日，日本明仁天皇在东京皇居长和殿阳台上，微笑挥手向来访民众致意。（法新社）

（日本东京12日综合电）日皇明仁要求退位之事有了时间表，日本各大报章昨日头条引述消息，指他将在2018年底交棒。2019年元旦，皇太子德仁将正式继承皇位，而日本当局将公布新皇年号。

明仁（83岁）去年8月8日在电视上发表讲话，告知身体状况一日不如一日，对于宫廷内外事务已是力不从心，希望尽早让位给后代。日本皇室史上，已200年不曾有过“天皇在世退位”的例子，明仁这次将打破这一传统。

日本媒体昨日透露，为日皇退位寻求法律程序的专家团基本上已敲定明仁的“退位时间表”。

由于每换一个天皇就必须更改日历上的“年号”，当局为了将这一改变对社会运作的影响降到最低，认为皇太子登基的最佳时机是2019年元旦。同时，也以此认为明仁极可能在前一天，2018年12月31日引退。

明仁是在1989年，其父昭和天皇裕仁病逝后继承皇位，成为日本第125代天皇，年号平成。

裕仁驾崩之日是在1月23日，那年的日本出现昭和与平成两个年号。据报道，当局更换年号虽已在暗中准备，但还是得等到日皇驾崩后才可公布。因此，那一年已经印好的月历在年头就都得换下，还引发了“日历之乱”。

日本舆论认为，日皇实现“在世退位”其实也给当局充分时间去思考新的年号，而且还能在事前就对外公布，不至于引发混乱。

内阁秘书长菅义伟前天在记者会上，对日皇退位时间表消息走漏显得有些不快，他表示不宜现在公布，“专家团目前是以减轻陛下的公务为最先考量，希望议论能平静的开展，目前还不是到对外公布的时候。”

明仁去年8月在视频上，有一段话被指是“话中有话“，暗示自己最多只能再做两年，“战后70年的转折点已过，再过两年就是平成30年了”。有报道指出，相信当局是朝着这一日程为他的退位铺路。

另外，或许考虑到东京奥运在2020年举办，必须在那之前完成皇室交替。

本月20日日本将召开国会，当局已准备在会期内把专家团草拟的法案提出，并争取与在野党协调后通过，以完成明仁的退位的愿望。