土地習俗地案越演越烈 長屋居民設路障 警員拆

（本报诗巫19日讯）兰岛邦江长屋居民在通往油棕园及长屋的道路设立路障，阻止油棕公司的员工及车辆进入！

与此同时，他们自行检查来往的车辆，出入的车子及人士都要出示证件来证明身份。

警方今日接获通报，派出大量警员及镇暴队到场驻守，维持治安。警方最初劝告长屋居民拆除路障，但被拒绝。而且当警方人员到场后，下午时分长屋居民聚集更多，估计有百多人围在路口互相支援与打气。

在居民越聚越多后，警方担心发生冲突，于今天下午调动更多警员到场。直到傍晚时分，因为车辆无法进出而造成道路堵塞，进退不得，警方动手将路障拆除，车辆才能够通行。

据知，兰岛邦江长屋居民认为，他们的土著习俗地遭侵犯，于今早10时开始在通往油棕园及宋溪祥长屋的路口设立路障，阻止非长屋居民出入。

之前油棕公司曾就公司的办公室及宿舍门被人锁上，而向警方报案。

据知，油棕公司和长屋居民进行交涉，双方并未发生任何冲突。

截至今晚7时许，聚集的长屋居民仍未散开，警方继续派员在现场驻守，防止不愉快事情发生。

诗巫副警区主任古马丁警监及及刑事罪案调查主任杨俊贤副警监等人，都到场了解情况。