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國選在即瀰漫火藥味 中砂各黨候選人漸白熱化

发布于 January 6, 2017


（本报诗巫5日讯）人联与联民在P211南兰国会议席互争出战权，两党即将推派的人选也倍受本地社会大众的关注，并将对国阵在这个选区的胜算，起着重大的关键性作用！
砂拉越人联党在去年10月，已透过支部各别推荐的方式，初步提呈候选人予党中央。其中，南兰区属下的武吉阿瑟支部向党中央提呈唯一的1位潜能候选人，即该支部青年团团长钱进一市议员。
而都东支部则推荐支部署理主席黄振渊，以及在都东土生土长的年轻企业家江先柱，成为南兰选区的潜能候选人。
同时，上述2个支部也一致同意，无论国阵高层最终委派任一支部推荐的候选人出征南兰，两者皆将在备战工作上齐心协力，紧密合作，以提高国阵在南兰选区的胜算，并从反对党手中夺回这个原属国阵的堡垒区。
钱进一目前已两届当选诗巫市议员，多年来积极参与社团组织活动，包括大马青商等，且勤于在基层走动，热心服务人民，被公认乃年轻有为的潜能候选人。
而在党内长期追随4届都东区前州议员拿督孙春德医生政治脚步的黄振渊，政治阅历丰富，且素来对各项时事课题勇于发言，对都东区的政治形势和发展也知之甚详。
被誉为政坛“后起之秀”的年轻企业家江先柱，在国外事业有成，而今凭着对都东实打胞这个老家的乡情，满腔热血愿意出来为社会做出贡献。同时，江先柱与人联都东支部的干部党员皆可高度配合，这亦是其掌握的优势之一。
至于联民党在南兰区圈定的潜能候选人，坊间盛传乃该党都东支部妇女组主任甲必丹罗明华市议员。一直以来活跃于本地公会社团及狮子会的罗明华，也长期从事教育工作，近期更是活跃于政治及社团活动，曝光率极高。
然而，亦不排除联民党在最后关键性时刻，委派现任都东区州议员拿督张泰卿出征南兰，一雪前耻，为国阵夺回这个国会议席。
在两党的国会议席争取过程中，不可忽略的一大重要因素，应属首相拿督斯里纳吉在2016年砂州选举前夕曾发表的一番言论，即“州选后不再有联民及人民自强党的存在”。
有关言论是否将会进一步影响联民党在国会选区出战权的争取，在现阶段仍是一个未知数。因为众所周知，在国选中的候选人遴选权利，最终乃掌握在首相纳吉的手中。
而若参照2016年首相拿督斯里纳吉率团访问中国的行程中，砂人联党主席拿督沈桂贤乃其中1名陪同出访的政府部长，此种情况对来届国选的两党议席之争，或将起着微妙的作用！

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