國會立法複雜費時 泰議員：大選延至明年

（曼谷3日综合电）原定于今年举行的泰国大选似乎又将延后。泰国国会议员透露，大选须推迟至2018年，以便国会有更多时间通过所需的法律。

泰国军方2014年5月以平息动乱发动政变上台后，最初是表示希望在15个月内举行大选，还政于民，但随着军政府修宪、举行新宪法公投，大选时间表一再往后推。

根据泰国军政府去年提出的政治改革最新路线图，大选将于2017年年底举行。不过昨天，由军政府委任的国民立法大会议员索姆杰将军（Somjet Boonthanom）对媒体说，大选很可能要到2018年上半年才能举行。

“这不是延期，而是因为起草选举法过程复杂，选举不会在今年举行……如果严格遵守路线图的程序，我们需要大约15个月的时间斟酌选举所需的基本法。大选应该会在明年3月至4月左右举行。”

索姆杰指出，新宪法草案颁布后，宪法起草委员会须在八个月内向国民立法大会提呈四个主要基本法的草案；国民立法大会将利用两个月的时间来辩论这些基本法草案；基本法被通过后，须在150天或五个月内内举行大选。

根据时间表，去年8月公投通过的新宪法草案最迟应该会在下个月获得泰王批准，然后进入立法程序。自新宪法草案过关后，首相巴育及其内阁就不愿就政改路线图置评，仅表示只能根据“未来因素”来评估可能出现的情况。

另一些受访国会议员也同意大选将延后，但如果一切程序顺利，可在2018年初举行。

针对大选可能推迟至2018年之说，军政府予以否认，并坚称大选仍会按回归民主路线图的时间表于今年内举行。首相办公室发言人三森说：“就政府而言，我们仍处于路线图的正轨上。国会议员的看法纯属他们个人的意见。”

不过，泰国著名政坛人士还是纷纷呼吁军政府严格遵守政改路线图，实现还政于民的承诺，捍卫泰国的国际声誉。

被军政府推翻下台的前首相英叻说，政改路线图已被推迟数次，她呼吁军政府果断行事。她说，随着极具争议的新宪法草案获得公投通过，起草基本法的过程应该开放让更多公众参与，以便出台的法律能尽量争取到各方的支持。“这可以成为促进和解的途径之一，而这也是政府正试图要实现的。我不确定每个人对‘和解’这个词是否有相同的理解，不过对我而言，我还未看到这点。”

主要政党之一的民主党法律团队主管维拉特说，当权者有责任确保政改路线图获得严格遵守，以避免国际社会对泰国的政治发展方向感到混淆。

参与起草基本法的选举委员会则不愿对大选时间表置评，而只表示它须保持政治中立，无论出台什么法律它都必须遵守。

选举委员会主席素帕猜说：“我们的职责是确保选举在诚实、透明、公正的情况下进行。我们已制定策略以促进政治稳定，加强未来选举中权力的合法使用。这些都是遵循政府计划而进行的选举程序准备工作。”