國內369校未有電供 王長副吁教部關注

上课啦！小学生们排队进入课室。

（本报古晋3日讯）古晋中华小学校董会主席王长福针对国内有369间学校仍未有电供一事，呼吁联邦教育部速关注。

他形容，学校没有电力供应，直叫人感到无法理解，更是难以让人接受的事，就好比人体没有血液一样，无法正常运作。

对此，他也呼吁州政府同样关注砂州内设备未齐全的学校，加以改善。

他是今早与数名校董一齐巡视的古晋中华小学第四小的学校开学情形后，接受访问时如是指出。

此外，他也强调，承办教育刻不容缓，一旦收集到足够的建校款项，便会尽快落实扩建学校设施的工程。

他说，教育是国家发展的重要领域之一，全世界都非常重视教育发展，而孩子更是未来国家社会的栋梁。

他也指出，古晋6所华小的绝大部分硬体设备已经有95%至98%是已得改善，目前仅二小扩建工程尚等候教育局及古晋南市市政局方面的批准。

他也非常感谢校董、家长、校长及老师一路相伴，包括捐赠经费，与华小校董会一齐努力建造更完善的华教。

与此同时，他也建议捐赠经费者或家长可享有扣除所得税的福利，以此鼓励推动华教。

至于电子教学，他表示估计可在今年华人农历新年后，6所学校的电子教学系统便可能全面落实。

他坦言，如今的小孩必须背负承重书包，连大人看了都觉得太累。