因港機坪不足晉港航線停飛 砂政府積極商策

在砂首长兼旅游部长拿督阿玛阿邦佐哈里（中）见证下，砂旅游、艺术及文化部常务秘书依巴汉（左3）与北京容品国际文化发展有限公司项目董事长刘宁（右3）互相交换《航空与综合旅游投资谅解备忘录》。

（本报古晋23日讯）砂州首长兼旅游部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，香港航空日前透露停飞古晋/香港航线，是因为该航空公司目前在香港机场面对停机坪不足问题，因此，砂州方面正积极与对方跟进及商讨对策。

“我将尽快派遣代表前去（香港）了解情况和商讨对策。”

拿督阿玛阿邦佐哈里是于今日出席见证砂州政府与中国四家公司签署谅解备忘录后召开新闻发布会上发言时，这么表示。他披露，砂州今年放眼逾3万8千名中国游客到访目标，除了中国游客外，砂州亦欢迎任何外国人的到访。

鉴于此，他希望签署备忘录的四家中国公司，凭借这些公司在旅游业发展有丰富经验，得以刺激本地旅游业的成长。

另一方面，砂拉越州府将大力发展旅游业，与中国具权威性的旅游业领域进行深入合作，同時會在明日下午于国父大廈的砂首长办公室签署数项旅游发展的新项目。

在发展这项旅游方案合作项目中，砂首长兼旅游艺术及文化部长拿督阿玛阿邦佐哈里，也授权给砂第二财政与经济策划部长拿督斯里黄顺舸负责。

这项由中國旅遊企業與砂旅遊局共同簽署的《航空与综合旅游投资谅解备忘录》于今日下午2时30分举行，並由阿邦佐哈里及黃黄顺舸见证签约仪式。

黃顺舸负责接待中国旅游代表团及观光砂拉越的旅游景点，并介绍他们品尝砂拉越道地美食，让他们对砂拉越有更近一步的认识及了解，也对砂拉越叻沙，哥罗面及粿汁还有海鲜赞不絕口。

此次的中国旅游业代表团由4家公司组成，分别是北京容品国际文化发展有限公司（”容品国际”）、北京首旅建国酒店管理有限公司（“首旅建国”）、中国康辉旅行社集团有限责任公司（“康辉旅行社”）和中国华夏航空股份有限公司（“华夏航空”），其中首旅建国和康辉旅行社是首都旅游集团(Beijing Tourism Group)的子公司。

北京容品国际文化发展有限公司（”容品国际”）是一家文化和旅游行业的综合性投资公司，业务涉及旅游和商业地产、博物馆商店、国际文化交流、餐馆、饮食文化以及线上旅游服务等，近年来公司不断开拓海外市场，马来西亚已成为公司的重点发展地区。

北京首旅建国酒店管理有限公司（“首旅建国”）隶属首旅集团，是中国顶级的酒店管理集团。目前首旅集团旗下共有超过3千家酒店，其中的首旅建国是最著名和最具竞争力的中国本土品牌，业务遍及多个国家和地区。北京建国饭店是中国第一家中外合资饭店，它在中国酒店业发展史上具有重要的里程碑意义。

中国康辉旅行社集团有限责任公司（“康辉旅行社”）是首旅集团旗下最著名和最有价值的旅行社品牌，也是中国顶级的综合旅游服务平台和休闲旅游品牌。目前其旅游产品已覆盖世界上193个国家和地区，重要客户近300万人。

中国华夏航空股份有限公司（“华夏航空”）是中国第一家支线航空公司，提供旅客和货运服务。华夏航空在中国拥有五个航空基地，已开通航线50多条，航点超过70个。目前机队规模为25架，到2018年将达54架。华夏航空近年积极拓展国际业务，东盟地区是其重点发展方向。

上述四家公司已组成联合体，希望共同探讨开拓砂州旅游业市场的合作之路，并将努力实现以下目标：

1. 旅游基础设施：改善现有条件，提升管理水平，提高游客接待能力；

2. 旅游景点：改造现有景点、打造新景点，使其更加吸引游客和符合游客需求；

3. 航空交通：提供包机服务并开辟到古晋的长期固定航线。

砂州政府目前将中国作为旅游推广的重点市场之一，并制定了向中国（包括香港和台湾）推广砂州的战略方向。

2016年中，砂州财政部第二部长拿督斯里黄顺舸在北京访问了容品国际，介绍了砂州旅游业的资源和潜力，鼓励中国的旅游相关企业到砂州发展。

2016年9月，容品国际带领中国旅游业代表团第一次访问砂州，并拜访了时任副首席部长兼旅游部长阿邦佐哈里。在访问中，阿邦佐哈里对中方的投资意向给予了大力支持，并提出了重要的意见和建议，使中方更好地完善了目前的发展计划及其旅游产品。中方期待在砂州的市场开拓方面有所作为，并为砂州旅游业的发展做出贡献。