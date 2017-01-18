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回教發展銀行參與消費展 每日一主題推服務產品

发布于 January 18, 2017


（本报斯市17日讯）汶莱回教发展银行参展将于明日开展的“第十九届汶莱消费展”，以每日一主题方式展出该银行的服务及产品。

在首日的展出中，该银行展出主题为信用卡，并向民众展出该银行信用卡持有人将享有的促销和福利，如巴拉克（BARKAH）、刷卡奖励、优惠卡和汶莱回教发展银行TREAT。同时，当天将推出该银行合并融资计划的宣传活动视频，旨在提高民众对该银行推出有关融资计划的了解。

第二天展出主题为“家应”，展出该银行属下的家庭融资产品及房贷服务。

第三天展出主提为“数码服务”，以突显该银行所有为客户提供便利的电子数码产品，包括BIBD MOBILE、BIBD在线和BIBD vCard等。

最早在该消费展注册为该银行信用卡用户者，也将享有额外的优惠，包括免除信用卡年费、获得精美礼品等。凡在消费展期间成功申请该银行任何服务产品者，也可获得参加幸运抽奖，有机会赢取高级轿车及其它吸引人的产品。

有关该银行的任何服务、产品和促销活动的更多信息，民众受促关注该银行的Instagram帐户BIBDBRUNEI、面子书页面Www.facebook.com /bibdbrunei、联系该银行联系中心（电话：2238181）或请访问最近的该银行分行。

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