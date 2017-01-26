回收殘渣提煉冰毒 警搗破壟尾煉毒廠

蔡义来（左2）向媒体展示嫌犯所使用的残渣甲基油。

(槟城25日讯) 毒贩也搞资源回收！警方捣破一家炼毒厂后，发现一名华裔毒贩回收其他毒贩制做冰毒后留下的残渣甲基油（meth oil），并从中提炼剩余的劣质冰毒。据警方初步了解，该毒贩可从每公升的甲基油中提炼出市价7万令吉的冰毒。

槟州总警长拿督威拉蔡义来总监周三召开记者会指出，槟州警察总部肃毒组警员于周一下午3时20分许在垄尾一3层楼的房屋中捣破一炼毒厂，并逮捕1名正在制毒，年约50岁的华裔男子。警方亦在行动中起获555克冰毒、47公斤甲基油以及21公斤的各类化学品，市价约135万令吉。

除此之外，起获的物品亦包括未使用过的铁观音包装纸，初步相信是嫌犯为了瞒天过海，将提炼后的毒品装入包装纸内作为掩饰。

蔡义来：每公升甲基油

可提炼市价7万元冰毒

蔡义来说，此案特别之处在于嫌犯是回收制作冰毒后留下的残渣甲基油，加热并冷却之后，便可提炼出油里残存的冰毒。初步了解，每公升甲基油中可提炼出市价7万令吉的冰毒，“因此若嫌犯成功提炼所有甲基油，便可获利超过百万。”

他指出，嫌犯目前已活动约1个月，甲基油相信是从其他炼毒厂获得原料，因此警方将会继续追查，希望可顺藤摸瓜捣破其他炼毒厂。警方也将追查嫌犯是否仍有其他同党。

他表示，嫌犯所制作的毒品属劣质毒品，主要是为了低价应付本地市场。警方相信，嫌犯是因为无法制作大量毒品，才会改变手法转而制作回收毒品。“但这并非新的制毒手法。”

他透露，嫌犯目前无业，之前曾为地砖工人，并有两项前科，分别是企图抢劫及非法禁锢伤人。警方将援引1952年危险毒品法令第39（B）条文调查此案，一旦罪成将被判处死刑。嫌犯目前将延长扣留至29日。