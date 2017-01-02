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哈里森向首長述求 解決習俗地爭議

发布于 January 2, 2017
全体出席新闻发布者一瞥。
全体出席新闻发布者一瞥。


（本报美里31日讯）前巴南区国会议员哈里森希望于2017年1月3日获得砂首长丹斯里阿德南的接见，以商议就高庭针对习俗地领土区域及森林保护区域所做出的判决，并寻求习俗理事会的协助，透过修正法律条文，解决有关问题。
哈里森今日在新闻发布会上指出，联邦法院于本月20日推翻高庭和上诉庭就习俗地拥有权的判决，宣判州政府及砂森林局局长上诉得直，即公用领地不属于习俗地。
他说，随着法院作出这项终极判决，加拿逸乌鲁马占山达长屋的居民仅剩下个人耕种地，这意味着达雅族群不能以土著习俗权的理由来拥有原始和公用领地。
他称，身为砂习俗理事会前副主席的尼克拉斯巴威曾于2002年草拟一份修正建议，以将土著社区地（Pemakai Menua）和公用领地（Pulau Galau）列入土著习俗地内，但州律政署并没有严正看待此事。
另外，他透露，判决显示，达雅族群在原始森林以及公用领地中确实是赋予习俗及惯例，但没有赋予法律的成效。该判决也引起砂州达雅族的关注及不满。
他表示，政府继续将习俗地交给伐木公司，达雅族担心的不只是森林河流中的资源耗尽，也担忧会逐渐的失去祖传习俗地。
他补充，密集的伐木活动为生活环境带来极大的负面影响，同时仰赖河流和森林而生存的当地村民，如今他们需面对各种变化不定的情况，而感到迷茫。
此外，他认为，习俗理事会已尽全力执行工作，他希望砂首长能够严正看待此事，并和州律政署及政府法律顾问进行深入研究及探讨，同时尊重砂拉越人民对土著习俗地的权利。

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