周杰伦在脸书秀出两年前在英国古堡结婚未曝光的照片，马车、古堡、芭蕾女伶、空中丝带舞等画面充满英伦风，浪漫指数破表。

昨日庆祝38岁生辰的周杰伦（Jay），9场红馆演唱会前晚圆满结束，尾场正值Jay结婚两周年纪念日，爱妻昆凌终于现身观众席，却由朋友筑起人墙保护，免被传媒拍摄，表现略欠大方。提到结婚周年，Jay表示会为昆凌挑选项链，身为特别嘉宾的谭咏麟则问Jay为何选唱〈一生中最爱〉？后者顺水推舟，把歌献给粉丝之余，顺便送给太太和妈妈。

Jay前晚完成最后一场《周杰伦2017地表最强世界巡回演唱会－香港》演出，过去8场其妻昆凌都未有公开露面，前晚正值2人结婚周年纪念，昆凌终于在全场关灯后，戴上口罩低调进场，跟婆婆叶惠美前脚后坐好，记者上前拍照，保安及工作人员即时喝骂兼阻挡镜头，身边朋友更筑起人墙阻止拍摄，令昆凌有一大段时间完全看不到老公演出，十分搞笑。

“不要跟别人一样”

Jay在后台接受传媒访问，传媒祝他生日快乐，他笑称：“对，18岁生日，我的愿望是买一幅画放在房间内，好好奖赏自己的38岁，因为最近比较喜欢画，不再买跑车了，这样妈妈会比较容易答应。（不放结婚照？）一般人会放结婚照，我就不要跟别人一样，全家幅就另作考虑。”

提到结婚周年纪念日，Jay直言因为要准备演唱会，未有时间买礼物给昆凌，相信会挑选项链送她，又自爆：“那时候我的求婚戒指，也是在香港开演唱会的时候，中段休息日偷偷去买的，没有人知道，买礼物要很秘密进行，但婚后老婆常常跟着我，好难给她惊喜。（她送你什么？）还不知道，因为还没回酒店。”问到会否送BB？他笑而不语。