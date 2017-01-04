周政新：出口積泥封死 海景花園水位高漲不降

（本报民都鲁3日讯）大雨3天后，海景花园水位却迟迟未降，周政新呼吁当局关注，挖掘排水沟渠，确保雨水排出。

丹绒巴都区州议员周政新昨午携带记者前往海景花园、桂林花园及陈源美油站旁的排水沟巡视后呼吁，当局关注问题，以免在水灾发生后才亡羊补牢。

他惊讶，2016年12月31日没有下雨，海景花园晚上竟突然水位高涨，惟他猜测当晚的河口水位较高，海水涨潮时才涌入住宅区导致淹水。

周政新不解，至今已是第三天，住宅区的沟渠却没有退完，沟渠还是溢满海水。

对此他就向居民了解后，得知位置海景花园、桂林花园一带的沟渠污水都是向一个排水口。而他在携带记者前往该排水口后发现，该排水口早已被沙泥堆积，从住宅沟渠排入大海的出口早已“封死”。

他了解到，发展局在之前有在该地区进行挖掘沟渠工作，但是一旦海水高涨，浪高就会将沙子拍打上岸，因此当局必须要加以关注。

他建议，当局建洋灰的沟渠出口以长期解决问题，或驻扎一台挖沟车疏通当地的排水系统，以免在水淹住宅时才来亡羊补牢。

记者询及当局多久会挖沟一次，周政新回应，据他了解，“他们都是等到投诉才挖。”他重申，当局必须时刻关注，尤其是雨季来临之际。