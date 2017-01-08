吉陸交局為加強執法 引入6重型電單車

吉打陆路交通局将使用6辆全新及高性能重型电单车，以取缔违规驾驶人士。

（双溪大年7日讯）为加强执法，吉打州陆路交通局（JPJ）将使用6辆全新及高性能重型电单车，以取缔违规驾驶人士。

吉打州陆路交通局公关官员伊斯甘达指出，该电单车是于去年10月开始在州内各地执法，并会在即将到来的华人农历新年期间进一步严厉执法，捉拿违反交通规则的民众。

他说，陆路交通局重型电单车队是属新设立单位，执法员拥有与交通警察同样权力，即取缔对付及开罚单。

“我们多数将集中在交通灯处、主要公路及车祸黑区等地方执法。”

他表示，接下来他们将胥视情况，依时增加重型电单车的数量，以便达到更佳的执法效果。

另一方面，他指出，配合即将到来的农历新年佳节，吉打陆路交通局将配合总部在1月21日至26日期间展开大型道路防范安全行动，民众务必遵守交通规则，以避免遭受对付。

伊斯甘达是于周六上午代表州陆路交通局局长苏海米，出席吉打陆路交通局大年分局主办的”拯救罗兴亚难民”电单车队挥旗礼后受询时，这么表示。

此项活动获得70名骑士参与，并川行市区各角落及在6个地点停留展开宣传活动，号召民众一起加入拯救罗兴亚难民行列。

陆路交通局双溪大年分局主任惹里尔则说，届时，执法员将会严厉取缔无牌驾驶者。

他说，无驾驶执照者在公路上行驶属于危人损己的行为，因此，当局将会揪出违规者。