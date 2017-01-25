吉輦警破11偷牛案 落網主謀月入6萬

奥玛巴迪亚（右）与负责警官凯里展示取获的失窃电单车。

（吉辇24日讯）牛只也有人偷，为牛只注射麻醉药后，用车偷走昏迷的牛只，吉辇警方本月初捣破一个偷牛集团，破获过去半年所发生的11宗偷牛案，逮捕5名男子，落网者包括一名月入约6万令吉的主谋。

吉辇警区主任奥玛巴迪亚警监今日在巴眼色海吉辇警署召开记者会指出，吉辇警方与威南警方联手下，逮捕了4名巫裔男子及1名华裔男子。

“这5名嫌犯年龄介于27至50岁，其中一名涉及所有案件的20多岁主谋（威省人），录供时表示月入约6万令吉。”

他说，这11宗偷牛案中，有一宗还演变成劫案，即去年9月30日发生在角头，一名牛主被嫌犯捆绑及持巴冷刀威胁。

他续道，嫌犯干案手法是将牛只注射麻醉药，然后用车将牛只载走后，再转卖给一名巫裔牛贩。

奥玛巴迪亚警监表示，除了偷牛案外，县内过去1个多月的电单车失窃案也上升，警方因此展开打击行动，成功逮捕6名男子及1名女子，破获5宗摩托车失窃案。

“7名15至30岁的巫裔嫌犯都是单独干案及吸毒者，其中一名15岁辍学男子为了获取摩托车零件而干案，他们已被提控上庭，其中2人已下判监禁11月，其余则在审理中。”

他说，这些发生在新芒魏、瓜拉古楼及巴里文打的案件，失窃的多数是旧电单车，因民众的粗心大意无上锁让窃徒得手，所以他提醒民众要小心看好财物。

另一方面，奥玛巴迪亚警监指出，4名嫌犯本月10日凌晨打劫巴里文打一民宅时，大意留下他们入宿怡保一家酒店卡片的线索，让警方24小时后在怡保逮捕其中2人归案。

他说，本月10日凌晨5时40分遇劫的是巴里文打卜间峇鲁一间华裔民宅，事主的损失约2万令吉，包括1万8千令吉现金、一些金饰及手机。

他说，落网的2名嫌犯分别为32及22岁，怡保人，也涉及发生在怡保的劫案，所以案件已交怡保警方处理。