吉蘇丹提醒執政者 遠離貪污為民服務

吉打苏丹殿下偕后步入祝嘏仪式大厅，左起丹斯里奥士曼阿洛夫及拿督斯里阿末巴沙。

（亚罗士打15日讯）吉打苏丹端姑阿都哈林殿下提醒执政者远离贪污风气，并要着重于高效率的行政来为民服务。

殿下认为，一个廉洁且根据正确管道执行任务的州政府才会让人民有信心，并希望州政府能够着重在3个行政理念，即着重于工作表现，追求创新及对周遭课题关注，以及着重于廉洁的行政。

殿下今天上午由苏丹后端姑哈惹哈美娜的陪同下出席在安南武吉皇宫举行的89岁华诞祝嘏及册封仪式上致御词时也呼吁州政府必须落实一些经济策略来协助州内经济发展，提高州民的生活水准。

殿下也希望州政府能够与中央政府保持密切关系，配合首相的执政才能确保州的经济成长，并希望州政府继续落实经济发展计划包括居林国际机场，以及其他纳入第11大马计划的大型发展计划。

此外，殿下也对吉打州青黄足球队在去年大马杯夺得冠军表示赞赏，希望该队的奋斗和成就能够成为州民的模范。

配合吉打苏丹端姑阿都哈林殿下89岁华诞，今天上午9时在安南武吉皇宫举行的传统祝嘏礼册封仪式上共有首批50位人士受封赐各级显赫勋衔，其中名列榜首者是王储皇室拿督斯里丹斯里东姑沙列胡丁被册封为D.K皇室勋衔，其次是吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙、以及王储妃东姑玛丽哈皆受封赐S.H.M.S皇室拿督斯里勋衔。

在首批公布荣膺D.S.D.K拿督勋衔的3名华裔人士，包括吉打闻商即吉打菜业公会主席兼海强控股有限公司董事主席郭海强、上市公司谦工业（HUME INDUSTRIES）执行主席柯天球、以及GAMUDA LAND有限公司执行主席赵志华。

与此同时，皇室成员皇室拿督斯里丹斯里东姑阿都哈密达尼被册封为吉打东姑孟达哈拉、皇室拿督斯里丹斯里东姑英旦莎菲娜公主被册封为吉打天猛公、拿督东姑沙拉夫丁巴丽沙被册东姑拉沙马纳。

另外，吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙代表州内臣民恭祝殿下万寿无疆时也提到，州政府在去年打出的“和谐吉打”执政方针是确保州内各造能够和谐发展，共同努力提升州内经济，包括社会和谐、经济和谐、行政和谐及政治和谐；而州政府也特别专注于Y新一代，因为州内的37%新生代将会成为州发展及未来的经济栋梁。