史納汀聯民黨支部會議 商討國選服務中心事項

（本报美里17日讯）美里联合人民党史纳丁支部于本月13日在该党进行支部会议，主要就国选及成立服务中心事项工作进行商讨。

联合人民党史纳丁支部主席陈忻今发出文告表示，该党党员一同商讨党部的财政预算、会员事项、党部2017年方向等，尤其是国选的来临，党部也商讨准备工作事项。

此外，联合人民党中央支部于2016年8月期间，曾指示史纳汀支部在该区设立支部服务中心，他们考虑直接与中央支部商讨有关事项，并表示有信心在北区为民提供更有效率服务，充当居民与政府之间的沟通桥梁，为乡民谋福祉。

针对位于瓜拉巴南的莫希巴甘榜于1月9日发生火患，15户瞬间失去安乐窝。联合人民党史纳汀支部与美里市政局携手协助15家灾黎，捐助了日常用品、衣物、食粮等，埔奕巡逻志愿部队也同时帮助筹款，共同为灾黎度过难关。陈忻也借此机会感谢所有单位的雪中送炭。

陈忻指出，他将会尽一切努力，为寮屋居民提供更多房屋需要，无论是徙殖区或可负担的政府住房。

兼任市议员的陈忻也承诺，将透过联民党史纳汀支部管道，努力关切美里市民的需求，解决民生问题。

他说，在石油及煤气的价格在现今已逐渐下降的情况下，砂政是时候列出打造美里未来的蓝图。