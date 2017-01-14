台灣2025前告別核電？ 專家稱不可能

（台湾13日综合电）台湾立法院11日修法通过电业不再由政府垄断，未来更设定目标，2025年前核电完全停止，但专家表示注定失败。

根据台湾立法院的电业法修正案，未来电业自由化后，绿能产业将为优先执行对象，用户可以选择传统“台湾电力”以外的其他新公司。其中，2025年前，台湾的所有核电厂明定“停止运转”。若成功，将成亚洲首例。

台湾清华大学核子工程与科学研究所所长许荣钧教授表示，这项政策是民进党政府选前所提出的承诺，现在落实并不感到意外。而现行台湾6座核电机组中，已经有3座停止运转。

谈到绿能建置，许荣钧也觉得愈多愈好，毕竟绿能电源有其干净的特点。只是台湾有许多人把绿能跟核能一起类比，他认为就是“橘子与苹果”，本身就大不相同。

他解释，再生能源，不论风力或是太阳能，是看天吃饭的，它可以当作辅助，但是它变动性大，而且成本高。不像核能或是火力，都是全天运转，这是台湾政府未来要衡量的。

至于目前台湾政府选择这样的方案，他认为也是政治长年角力下的抉择，但他也说有时台湾在政策讨论上，会失去理性空间。

许荣钧先解释结果，他认为核能如果全被取代，势必就是燃煤和天然气的使用量会大增。一到了夏天，势必用量会更明显加大，而事实上，目前新政府有向日本采购两组较旧型的火力发电机组，应该也是未来因应此道。

许荣钧说，目前国际的趋势是“减碳优于废核”，因为气候剧烈变迁的缘故，减碳几乎是全球共识，但台湾政府没有先以减碳优先。

他说，不论选择何种能源，用科学的方法来看，都有其风险，就像火力跟天然气，也会对居民气管和肺有病变。核能也会有风险，但目前全世界四百多个机组都有比较安全的绩效，许荣钧则说台湾的绩效一直都排名世界前面。

一提到非核家园，许多会以目前世界唯一的例子德国来类比，并认为台湾有其条件可以废核能。许荣钧则反举例，认为台湾的环境比较像日本，因为这两个都是岛屿，每一度电都是要自己发出来。

之前日本在2011年东日本大地震的福岛电厂核能外泄后，当时日本就提出非核家园，并宣誓要废除核电厂。

但在安倍政府接手后，还是陆续重启部分反应炉，日本首相安倍晋三也在五周年纪念演说时表示：“日本资源贫乏，重启核能才能保证能源稳定。”

许荣钧说，为何他会认为非核家园难执行，因为连日本评估后都做不到。日本先前也是买天然气，但因为岛屿关系，冷冻运输成本都高，几年下来依旧是会让国家能源财政出现赤字。

而提到德国，他则说：“德国是大陆型气候，它的电也可以跟周边国家调节，甚至直接买”。日本最后是强化核电的机组审查，在法规更严谨上重启核电。

不过许荣钧也表示，执政党既然赢了选举，那就好好实行，如果成功当然很好，但如果失败，受害的将是全台湾的能源政策。他也表示絶不是因为自己是核工专家才这样说，辐射不只用电，在医疗、商业上应用都很多。

最后他感叹“很多人拿德国来比，但他们GDP高，电费也高，气候也凉爽。台湾电费已经很低，先前要调涨都引发争议，台湾还是先衡量自身条件再分析，要是为了意识形态做选择，未来代价可能会大。”