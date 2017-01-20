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反體制盛行 投資有風險

发布于 January 20, 2017


（纽约19日讯）华尔街日报报导，在反体制政治潮流盛行之际，投资人的思考应朝两个方向发展，一是聚焦特定政治风险，二是检视哪些政府的施政引发民怨沸腾，导致选民愿意投票支持以简单的方法解决复杂问题，但这种解决之道意味更多的贸易摩擦、政府干预与财政刺激，合起来将助长通膨，投资人须提防这些风险。

在民粹主义当道的今天，投资人该如何因应？若从股市对美国总统当选人特朗普胜选的反应来看，买进可望因减税而受惠的股票、投资聚焦国内市场的公司，并避开特朗普推文批评的对象，似乎成果不错。但实际情况没那么简单。在反体制政治潮流盛行之际，投资思考方向有二。

一是聚焦特定政治风险，例如今年法国、荷兰、德国甚或义大利举行选举，国族主义与反移民政党势必挑战现况。

第二种做法是，检视哪些政府的施政引发民怨沸腾，导致广大人口愿意投票支持以简单的方法解决复杂问题。PIMCO全球经济顾问费尔斯说，既使是根基稳固的政党，也须把这些顾虑纳入考量。

这或许意味采取更具扩张性的财政政策，设法讨好选民。在美国，从仰赖宽松货币政策刺激经济，转向扩大举债以筹措减税和公共支出财源，意味利率和公债殖利率都将走高。在欧洲，从央行救市转向财政刺激的过程可能比美国缓慢、面临更多阻力。

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