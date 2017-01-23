首页 新闻 国际新闻 反特朗普遊行 全球百萬婦女上街捍權

反特朗普遊行 全球百萬婦女上街捍權

发布于 January 23, 2017
以抗议特朗普女性言论为主题的示威将美国首都华盛顿挤个水泄不通。（法新社）
以抗议特朗普女性言论为主题的示威将美国首都华盛顿挤个水泄不通。（法新社）


（美国华盛顿22日综合电）美国本土与世界各大城市涌现600多场反对特朗普总统的示威，表达对新总统本人的不满与对特朗普新政的深切不安。
首都华盛顿与洛杉矶当局估计当地各有至少50万人上街，华盛顿代理警察总长称，主办单位游行到白宫的计划无法实现，因为游行路线根本被示威者彻底填满。
出席华盛顿集会的大款、公知阵容被认为远胜于就职礼。歌星麦当娜（Madonna）、演员斯嘉丽·约翰逊（Scarlett Johansson）和电影导演迈克尔·摩尔（Michael Moore）先后上台发言。
特朗普总统并未回应星期六（1月21日）的示威，但在到访中央情报局总部时指责媒体在报道参加其就职礼的群众规模时不诚实。
一些从加拿大和英国赶往美国声援的群众表示，他们被美国边防人员拒绝入境。
华盛顿的示威原意是要抗议特朗普有关女性的言论，纽约、西雅图、波士顿、迈阿密等多座城市有将近300场集会响应。
墨西哥城、法国巴黎、德国柏林与澳大利亚悉尼也有群众上街抗议特朗普就任美国总统。
英国的集会城市有伦敦、贝尔法斯特、卡迪夫、爱丁堡、利兹、利物浦、曼彻斯特和布里斯托等。

  • 以总统之尊，杜特蒂一连串出格的言行与强势，让菲律宾成为全球瞩目的焦点。

    倒杜暗流洶涌

    菲律宾总统杜特蒂上任至今未满7个月，推翻他的传言从未消停。他充满争议性的出格言行和强势，一再令自己置身舆论的风口浪尖。反对杜特蒂的势力，包括政敌的算计、军方反亲中疏美的不满，还有国…
    January 23, 2017
    2 second read
  • 登州水灾情况恶化，军人协助运送物资到各疏散中心。

    水災情況惡化 登27學校停課

    （瓜拉登嘉楼22日讯）随着登嘉楼水灾情况恶化，该州已有27所学校被迫停课。 …
    January 23, 2017
    0 second read
  • 纳吉出席印裔青年俱乐部的活动时，反击马哈迪的言论。

    納吉指敦馬撒謊 馬華沒要求副揆職

    （芙蓉22日讯）首相拿督斯里纳吉否认，马华如前首相敦马哈迪所说般，曾要求副首相职位。 …
    January 23, 2017
    1 second read
载入更多相关文章

  • 巴基斯坦菜市炸彈襲擊 死亡人數升至25人

    （巴基斯坦伊斯兰堡22日综合电）据巴基斯坦媒体当地时间21日报道，当天上午发生在该国西北部部落地区一蔬菜市场的炸弹袭击事件已造成至少25人死亡，另有五十多人受伤。 …
    January 23, 2017
    0 second read

  • 指涉嫌在越南交易行賄 美要求韓逮基文弟弟

    （纽约/首尔22日综合电）美国政府要求韩国逮捕联合国前秘书长潘基文的弟弟潘基祥，他涉嫌在一桩越南房地产业交易中行贿。 …
    January 23, 2017
    0 second read
  • 以总统之尊，杜特蒂一连串出格的言行与强势，让菲律宾成为全球瞩目的焦点。

    倒杜暗流洶涌

    菲律宾总统杜特蒂上任至今未满7个月，推翻他的传言从未消停。他充满争议性的出格言行和强势，一再令自己置身舆论的风口浪尖。反对杜特蒂的势力，包括政敌的算计、军方反亲中疏美的不满，还有国…
    January 23, 2017
    2 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭