反特朗普遊行 全球百萬婦女上街捍權

以抗议特朗普女性言论为主题的示威将美国首都华盛顿挤个水泄不通。（法新社）

（美国华盛顿22日综合电）美国本土与世界各大城市涌现600多场反对特朗普总统的示威，表达对新总统本人的不满与对特朗普新政的深切不安。

首都华盛顿与洛杉矶当局估计当地各有至少50万人上街，华盛顿代理警察总长称，主办单位游行到白宫的计划无法实现，因为游行路线根本被示威者彻底填满。

出席华盛顿集会的大款、公知阵容被认为远胜于就职礼。歌星麦当娜（Madonna）、演员斯嘉丽·约翰逊（Scarlett Johansson）和电影导演迈克尔·摩尔（Michael Moore）先后上台发言。

特朗普总统并未回应星期六（1月21日）的示威，但在到访中央情报局总部时指责媒体在报道参加其就职礼的群众规模时不诚实。

一些从加拿大和英国赶往美国声援的群众表示，他们被美国边防人员拒绝入境。

华盛顿的示威原意是要抗议特朗普有关女性的言论，纽约、西雅图、波士顿、迈阿密等多座城市有将近300场集会响应。

墨西哥城、法国巴黎、德国柏林与澳大利亚悉尼也有群众上街抗议特朗普就任美国总统。

英国的集会城市有伦敦、贝尔法斯特、卡迪夫、爱丁堡、利兹、利物浦、曼彻斯特和布里斯托等。