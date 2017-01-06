去年接97違例案件 貿部充公251萬物品

国内贸易、合作社及消费人事务部民都鲁分局主任沙里欣（左2）、首长政治秘书苏莉群（右1）等合摄。

（本报民都鲁5日讯）国内贸易、合作社及消费人事务部民都鲁分局主任沙里欣指出，该分局在2016共接获97宗违例案件，起获及充公总值251万4千632令吉16仙的物品。

当中有数宗案件涉及走私柴油而抵触1961年供应管制法令，被充公的柴油与所使用的交通工具价值246万2千362令吉20仙。

在97宗案件中，39宗涉及违反1972年秤磅与测量法令，27宗抵触2011年价格控制及反暴利法令、19宗违反2011年商品事务法令、8宗抵触1961年供应管制法令、3宗违反1987年版权法令，以及1宗抵触1999年消费人保护法令。

他今早在新闻发布会指出，在97宗案件中，该分局已成功解决87案件，其中占89.7%，其余的10.3%（10宗案件）则是仍在调查中。

沙里欣说，在2016年该分局共接获57项公众投诉，包括了有关消费税、商品价格、网络交易等。

他强调，在去年该分局接获2宗网络交易投诉，惟他提醒，消费者在网络购买时，必须要向大马通讯及多媒体委员会（SKMM）注册的公司进行交易，那该分局才能追踪。

他也提醒网络商家必须通过大马通讯及多媒体委员会（SKMM）进行商家注册，以便在发生任何事情，贸消部将能更加容易地进行调查工作。

另外，他也指出，去年各项佳节的食品价格管制，也非常顺利，商家们也非常自觉，该部也未接获任何有关佳节价格管制的投报。

沙里欣重申，1997年商品说明（大减价）法令正式在1月1日生效，他呼吁商家留心注意4项目。

包括一，原可举办一年可举办5次的大减价，如今商家一年只能举办4次大减价活动。他强调此举可以让市场的竞争更加平衡。

二，即给予的折扣必须至少10%，以往最低扣为5%。三，另有修改的规定为折扣物品的原价必须是近3个月内最低价，之前原本是6个月内。四，大减价活动所涉及的物品必须占全店物品的一半，旧有的是70%商品。