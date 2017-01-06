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印度跨年夜性侵視頻流出 警方採取行動捕6人

发布于 January 6, 2017


（印度班加罗尔5日讯）被誉为印度“硅谷”的、南部城市班加罗尔的、跨年夜集体非礼女性风波持续延烧。多个男子性侵妇女的视频在网上曝光，引发民愤。警方采取行动，逮捕至少6名嫌犯。

网上曝光的其中一个视频显示，一名女子走进僻静的小巷，两名男子驾驶一辆摩托车尾随在后。其中一名男子突然跳下车，对女子动手动脚，还用力把她甩到地上，之后坐上摩托车逃走。期间有人经过，却没人施以援手。

一名班加罗尔居民说：“我们很震惊，对女性来说真的很不安全，对其他人也一样。”

另一名班加罗尔居民说：“那些人真的很野蛮，他们应该被惩罚，警方应采取严厉行动来打击，要不然 事情会继续发生。”

虽然受害者没有现身举报，但当地警方在新年夜集体非礼事件曝光后大为紧张，主动根据视频立案调查。

班加罗尔警局局长索德说：“我们没有浪费时间，没有等待有人来投诉，我们自己已立案调查 调查工作已经展开，整个调查队伍由警察专员带领，我们会尽力去调查，希望尽早捉到罪犯。”

不过有妇女保护团体认为，警方并没有采取足够措施。

印度女权份子卡瑞特说：“这是集体性侵犯，警察眼前的集体性侵，那时如果警察马上行动 就可以解救妇女。”

印度性侵妇女的情况严重，仅2015年就发生了3万4000起强奸案。其中，作为印度科技枢纽的班加罗尔，性侵女子案件数量在全国排名第三，令人担忧。

印度班加罗尔在除夕夜疑似发生集体非礼事件（法新社）
印度班加罗尔在除夕夜疑似发生集体非礼事件（法新社）

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