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印尼給地方政府與鄉村撥款 首次超過中央各部門總額

发布于 January 18, 2017


（印尼雅加达17日综合电）印尼政府加大向地方政府和乡村的拨款预算比率，以推动地方经济发展并解决城乡发展滞后的问题。当局给地方政府与乡村的拨款今年首次超过中央政府各部门的拨款总额。

据安塔拉通讯社报道，印尼总统佐科周日在印尼正义团结党（PKPI）十八周年庆典上说，政府调整了2017年的国家预算分配，地方政府与乡村的拨款达764.9万亿盾（约2千227亿令吉），占总预算的36.8%，比拨给中央政府各部门的763.6万亿盾（约2千553亿令吉）或36.7%还稍高。

佐科说，这是地方政府与乡村获得的拨款首次超过中央各政府部门所得拨款。根据印尼2017年度预算，收入为1千750万亿（约5千851亿令吉），开支为2千800万亿盾（约9千629亿令吉）。

佐科当天也谈到当局维护印尼主权与尊严的政策，包括加强许多边境地区的开发。这些地区如西加里曼丹的恩迪贡（Entikong），以及东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的莫托安（Motoain）等边境城镇。

他表示，当局也将加速物流基础设施的发展，以便将全国各地都联系在一起。“我们要的是以印尼为中心的发展而并非以爪哇为中心的发展。”

全国近半财富
在最富有1%人手中

印尼贫富与城乡发展不均的情况非常严重。全国近一半的财富掌握在最富有的1%人手中，让印尼在全球财富分配最不均榜上名列第四。印尼全国财富大部分集中在都市化程度最高的爪哇岛。

许多乡区贫民都是佐科的支持者，佐科2014年上台后十分强调城乡均衡发展与社会正义的重要性。他这几年不断增加拨给乡镇地区的各类资源，希望拉近城乡的发展差距。可是，中央政府的这些努力由于各层级官员的低效及贪腐而打了不少折扣。

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