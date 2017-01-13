印尼神權游擊隊 美列為恐怖組織

（印尼雅加达12日综合电）美国将印度尼西亚境内支持伊斯兰国组织的神权游击队列为恐怖组织，当局相信该组织是去年雅加达致命恐袭的幕后黑手。

同时，美国宣布制裁4名武装分子，以阻止伊国组织涉足国际金融体系。

美国国务院周二说，神权游击队（Jamaah Ansharut Daulah）是“一个成立于2015年、总部设在印尼的恐怖组织，由廿多个支持伊国组织的印尼极端主义团队组成”。

美国官员称，神权游击队成员去年1月得到叙利亚一名伊国组织武装分子的财力支援，持枪在雅加达发动自杀式袭击，造成4名平民和4名枪手丧命。这是伊国组织宣称在东南亚发动的首起恐袭。

此后，神权游击队在印尼发动和策划一系列恐袭，包括在一座教堂外抛掷汽油弹，导致一名幼儿丧命。去年圣诞节，该组织也策划发动自杀式炸弹袭击，但计划被警方挫败。

美国国务院指出，神权游击队被列为恐怖组织后，美国公民将禁止和该组织有任何生意往来。该组织在美国的所有资产也会被冻结。

美国制裁的4名武装分子中，包括印尼恐怖组织头目巴鲁姆沙（Bahrumsyah）和激进教士阿曼（Aman Abdurrahman）。

巴鲁姆沙已前往叙利亚加入伊国组织，当局相信他是东南亚一个极端组织的领袖，负责策划在印尼发动恐袭及转移资金给武装分子。

阿曼于2010年被判坐牢，但美国当局相信，是他下令袭击雅加达的。阿曼被视为印尼所有伊国组织支持者的领袖，当局认为他与伊国组织领袖有联系，是该组织在印尼散播恐怖教义的主要桥梁。

美国财政部制裁的另两人是伊国组织最资深的澳大利亚籍圣战士招募者普拉卡什（Neil Christopher Prakash），以及曾在网上晒出拎头颅照的澳大利亚籍恐怖分子卡勒德（Khaled Sharrouf）。

印尼是全球穆斯林人数最多的国家，长期和伊斯兰极端分子抗争，过去15年来遭到一系列恐袭，包括2002年造成202人丧命的巴厘岛炸弹袭击。

虽然印尼当局的扫荡行动已削弱最危险的网络，但随着数以百计的印尼人近年涌入中东地区加入伊国组织，令人担心该国的武装斗争将卷土重来。