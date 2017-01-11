占瑪欣：應通過法律 恰當詮釋習俗地定義

（本报古晋10日讯）砂副首长丹斯里占玛欣认同应该要有一个恰当的法律去诠释土著习俗地的“Pemakai Menua”定义，以避免引发长屋之间“争夺”土著习俗地，因此认同应该要有恰当的诠释。

他说，至于谁去负责诠释“Pemakai Menua”的定义，则交由政府去决定。

他解释，“Pemakai Menua”是达雅族人在过去打猎及捕鱼的地区，然而必须要有一个合适的团体去做出诠释及鉴定，避免各地长屋宣称某地区是属于他们打猎的地区，而可能引发纠纷。

对于土著习俗地的其他事项，包括“Temuda”之定义，他认为，任何在1958年之前被开发的土地，应该列为“Temuda”，也就是属于土著习俗地一部分，那是毫无疑问的。

至于“Pulau Galau”定义，当中的“Galau”字眼便是保存之意，同样也是土著习俗地。

也是砂人民党主席的他表示，上述言论是他的看法，而他也相信人民党上下会支持他的看法。

他强调，砂拉越有150万公顷土地是土著习俗地，这些土地应该好好被使用，而不是被荒废，应该让这些土地作为土著维生的地区。

询及他是否会提呈备忘录予首长以做出上述建议时，他直言无此必要，因为他身为内阁成员，可直接向首长讨论相关事项。