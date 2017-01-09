占尼：求生者無法使用 緊急出口堆滿貨品

卑尔骚州议员拿督陈超耀充作协调员，召集受影响的6单位店主与相关当局一同进行交流及会谈。

（本报美里8日讯）美里区罗冰消防局副局长占尼表示，当局在消防安全上将会严厉加强执法，但也希望商家们能给予充分的配合，确保各单位设有2个紧急出口，以防日后悲剧发生。

他是在受访时，向记者如是表示。

他指，由于秀玲商业中心被烧毁的建筑物过于陈旧，在《1994年砂州建筑法令》还未拟定前，该建筑物在八十年代已经竣工，因此对于建筑物构造的合格性暂时不予置评。

“建筑物相当陈旧，危机处处，不管在紧急出口、紧急通道还是楼梯间，置放了许多货品，让当时的求生者无法安全使用。”

当然，最主要的是个单位内公用墙的建设及改造，都违反了《1994年砂州建筑法令》，另外无防火墙的建筑物，才会导致火患迅速蔓延。

他吁请商家们，在进行建筑物改造前，必须呈上蓝图予相关当局，确保蓝图的合格，最重要的还是必须设有2个紧急出口。

此外，他也强调，商家或租户不可随便在商业店或单位内设建厨房或胡乱接线，因为火患随时会发生。

“大家必须安全置放铁门或出口的钥匙，以便在紧急时刻，及时将门锁打开逃生。”

除了当局在消防安全上将会严厉加强执法之外，他也相信美里市政局将会采取行动，更希望商家能给予各单位充分的配合。