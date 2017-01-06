南蘭兵家必爭之地 或引發人聯聯民爭奪戰

（本报诗巫5日讯）位于砂中区的P211南兰国会议席，势将在第十四届国会选举中，成为其中一个兵家必争之地！

而作为华裔选民占多数的选区，这个原属砂拉越人联党出战议席之一的国会选区，在来届大选前，也将再度引发人联与联民党之间的争夺战，争取在这个过往原是国阵保垒区的议席，派出各自的候选人上阵。

据2013年第十三届国选资料，南兰国会议席注册选民人数为5万7千余人，其中约72%为华裔选民。在该届大选中，鉴于城乡选民投票取向截然不同，导致国阵人联党最终以8千630张差票，痛失南兰议席。

当年行动党女将刘强燕的致胜关键，在于南兰选区下以华裔选票占绝大多数的武吉阿瑟州选区反风狂吹，让她以一面倒的姿态，“横扫”武吉阿瑟区的52个投箱，并以9千874张多数票，取得压倒性的胜利。

这也充份说明了，国阵若欲在来届国选中，从反对党手中夺回南兰议席，如何推高土著投票率和支持率，将扮演了关键性的重要作用。

而若从近几届的国选成绩显示，这个选区的土著选民投票率约为70%，支持率为75%以上。由此看来，国阵在南兰议席下的都东州选区所获的支持率明显为高，，且无论国阵派出哪位候选人，都必须仰赖土著选票，才能提高整体胜算。

而在当前人联与联民党的议席争夺战中，倘若两党持续在原本即不被看好的南兰选区互别苗头，且国阵高层未能针对候选人课题做出妥善安排，则国阵欲赢回南兰肯定将面对极大的阻力。

按照国阵目前在诗巫2个国会议席的整体权力分配，相对于P212诗巫选区有州内阁部长、诗巫乡村议会署理主席、伊班天猛公和邦曼查，以及3位政治秘书等官职和社区领袖职务的委任，南兰议席完全缺乏了这些资源，这也引发了南兰伊班社群的不满情绪。

据悉，当地伊班社群经已将此情况反映并提呈予人联党主席拿督沈桂贤医生，并将于近期透过党高层，向掌管社区领袖委任的副首长拿督阿玛道格拉斯反映他们的不满，且有关程序已在积极安排中。

一般预料，若国阵高层未能妥当处理上述情况，恐将在来届大选中拉低国阵在南兰选区的胜算。此乃因为当地伊班社群长期以来给予国阵大力支持，且勤于深入南兰区基层，拥有一定的实力及支持力量。

与此同时，南兰区内一些社区领袖的委任与续任名单迟迟未公布，亦将影响南兰议席的选情。

鉴此，人联党应全力维护党在南兰区的应有的权益，且身为一党之首，党主席沈桂贤更应勇于出面，敢于发声，才能让原本在南兰区处于弱势的国阵有机会力挽狂澜。

另一方面，国阵在南兰选区的最艰巨挑战，仍属当前引发热议的全国性课题如马币贬值、通货膨胀，以及一马公司导致首相个人形象低落等。

惟现阶段最重要的是，砂人联党的内部团结与形象亟待重整，才能赋予基层党员及人民更大的信心，因为这些皆在可控制范围之内的决定性因素。

除此以外，在人联与联民两党之间的议席之争中，国阵高层亦须快刀斩乱麻，采取最理想的的解决方案，才能为国阵赢得先机，否则南兰最终仍将落入反对党手中。凡此种种，也将充份考验国阵高层的政治智慧与魄力！