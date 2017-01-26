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南市局確保民眾安全 裝反射效果方向指示牌

发布于 January 26, 2017


（古晋25日讯）古晋南市市政局采取积极性行动，完成安置具有反射效果的指示牌，确保民众安全，也认真看待道路提升问题。
为避免民众看不清方向误撞路墩，古晋南市市政局经过检讨后，已率先在实都东路安装具有反射效果的方向指示牌，即使是夜晚也可以看清方向，减少车祸发生。
古晋南市市政局交通与工程单位主任刘恭敢市议员披露，实都东小贩中心前方的路口（可转入古晋专科医院）已经安装新的方向指示牌，而之前几次被撞毁的入口警示柱也重新安装。
由于古晋南市辖区许多道路的入口警示柱经常被道路使用者撞毁，因此，南市市政局也即刻加强保护层。这些警示柱除了经过严谨的设计考量，也有助提升驾驶者的安全。
刘恭敢指出，南市近年来一直致力提升道路及基本设施方面的水平，也认真看待民众的投诉和建议，从中作出检讨和改善。这包括实都东路的方向警示牌，也是经过检讨后，决定使用更容易让民众从远处就可看到的黄色警示牌，即使天色暗时也可以清楚看到，以取代之前旧款的方向牌，相信也可以减少车祸发生。
另一方面，南市局最近也在所负责的道路路牌上贴上南市徽章，方便民众辨识哪一条道路是由南市所监管及负责。
刘恭敢说，许多民众不了解，即使在南市辖区的道路，并非完全由南市所负责，有些是公共工程局负责的道路，有些是联邦政府拨款维修的礼宾路（PROTOCOL ROAD），有些道路已经是属于北市负责范围，所以很多时候民众所做出的投诉，责问为何南市没有即刻对有关道路做出改善或修补时，必须知道并不是所有道路都是南市负责的范围。
目前，南市开始在路牌上贴上南市徽章的地区包括实加玛及浮罗岸路等，南市会陆续在每一条管辖的道路路牌贴上徽章。

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