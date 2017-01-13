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南哥金句俯拾即是 市會今早設追悼會

发布于 January 13, 2017


（本报诗巫12日讯）“这就是砂拉越人，不论是马来人、华人、达雅人及比达友人，大家平起平坐，一起喝，一起吃，追女孩子也一样。”有网民特别为已故砂首长丹斯里阿德南所说的这句话为经典语录。
（本报诗巫12日讯）“这就是砂拉越人，不论是马来人、华人、达雅人及比达友人，大家平起平坐，一起喝，一起吃，追女孩子也一样。”有网民特别为已故砂首长丹斯里阿德南所说的这句话为经典语录。
与此同时，也有网民将阿德南在任砂首长时所说的语录编排在一张照片内，并且配上阿德南画像。当中的语录内容如下：
“建议关闭华文学校者，是在发表愚蠢言论。”
“我保证砂州不会实行伊斯兰刑事法，州内的非伊斯兰教徒大可放心。砂拉越的伊斯兰教徒仅占总人口的25%，在这里实现伊斯兰刑事法是行不通的。”
“中央政府将答应我们的要求，如果砂州人民团结一致，而他们的忍耐力取决于我们。”
“我们都是砂拉越子民，西马不要把砂拉越土著列为其它种族栏目。就是因为西马99%土著都是马来人，才会认为土著只是马来人而已。”
“我不是上帝，所以不能阻任何人的宗教信仰，砂拉越是一个宗教信仰100%自由的州属，人民可自由选择信仰及自由使用‘阿拉’字眼。”
“华裔早在数百年前已在砂州落地生根，超过5代人。不要再叫他们是外来者，这是不对的。你是马来西亚人，砂拉越子民。”
“砂拉越这个模范州的质量是我们所有人的骄傲。作为一名首长，我有责任去确保砂拉越人能够继续生活在一个和平及和谐的环境，并享受我们所拥有的宗教自由。”
“砂州政府尊重宗教自由理念，不干涉人们的信仰，也允许基督教徒使用阿拉字眼，并保证不会没收圣经。”
“华人的贡献，是历史所不能改变的；华人也不是外来者。”
“给我强大的5年任期。如果我强大，而砂州人民在背后支持我，中央政府会尊重我和聆听我。”
“我们是砂拉越人，比半岛人更熟悉我们的州。不过，这不表示我们不支持中央政府。我们支持它，但是我们有我们的方式，半岛人别教我们怎样做。”
“西马的问题不需要带来砂拉越，让砂拉越人来教你们（西马）怎么做。”
“木材盗贼必须被制止，Don’tMessMe（别惹我）！”
“一些西马政客持有极端与负面的思想，他们来到砂州只会荼毒州民的思维；我们绝对不允许他们进入本州；当中包括土权主席伊布拉欣阿里和郑全行。”
另外，还有人认为，阿德南经典语录之一为，”华人不是外来者：他们生在这里，在这里长大，在这里受教育，在这里追女孩子，在这里结婚，在这里生孩子，在这里老，在这里死，甚至埋在这里，谁说他们是外来者是愚蠢的，我很想敲他的头。”
另外，诗巫市议会将于明早9时在诗巫民众会堂悼念已故最敬爱的砂首长丹斯里阿德南，希望全体诗巫民众都能前往致敬并签署吊唁册。

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