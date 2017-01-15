卑爾騷保護區犀鳥 吉米與朱麗葉產2雛

（古晋14日讯）砂林业机构（SFC）宣布，于卑尔骚自然保护区内的一对犀鸟（Oriental-pied Hornbill）吉米与朱丽叶已顺利产下两只小犀鸟。

朱丽叶是于去年11月便开始隐藏在巢内，直到上周，砂林业机构在该区的看守员发现2只小犀鸟，确定已产下新成员。

吉米与朱丽叶目前已诞下5只犀鸟，让卑尔骚自然保护区的犀鸟成员达到24只。

该自然保护区内的犀鸟数量向来不多，而该区对于上述犀鸟品种最早的记载是于2005年。随着公众的大力支持下，卑尔骚自然保护区，即过去名为卑尔骚营地，于2013年正式通过宪报宣布为自然保护区。该区除了是Oriental-pied品种犀鸟的生产地外，也是拥有丰富多元的生态，包括是许多小型哺乳动物、爬行动物、两栖动物等的家园，同时拥有79种的成年树木及植物记载。

州政府通过砂林业机构致力于将卑尔骚自然保护区进行保护，并欢迎社区公众参与有关努力，包括“还原热带雨林”计划等。公众也可通过该活动“领养”1棵树或1田地。欲领养1田地的企业收费为每田地50令吉，预计每田地拥有30棵树。而个人欲领养一棵树的收费则为每棵树3千令吉。有意领养者可联络卑尔骚自然保护中心（电话：+6085 644487）。