北砂新協子女學優金 即起接受申請

（本报美里5日讯）北砂新协2017年度会员子女学优奖励金于即日起开始接受会员子女申请。

凡该会会员子女於2016年考试成绩符合奖励金申请条件者，均可向公会申请，并在2017年1月31日截止日期前交上，以便审核，逾期恕不受理。

凡会员未缴付2016年捐者，其子女将不被接受申请，凡参加检定考试，会考或统考者，其学年考试成绩不受考虑。

每人只能申请一项学业奖励金。无填妥完整资料者，一律不受理。

2017年会员子女学优奖励金申请条件：

幼稚园组：考获前三名，或总平均达85分以上者

小学组：考获前三名，或总平均达75分或5A以上者

六评估考试（UPSR）：考获5A以上者

初中组：考获前三名，或总平均达75分或4A以上者

初中统考或初中评估考试组（PT3）：考获4A以上者

高中组或高中统考组：考获前三名，或总平均75分以上者

大马教育文凭考试组（SPM）：考获4A以上者

10号及11号：考获前三名，或考获3A以上者

大马高级学校文凭组（STPM）：考获3A以上者

大学组：考获大学学位文凭或更佳者

申请日期为即日起至1月31日截止。申请者必须携带复印成续单，注明学生及家长中文及英文姓名，手机联络号码，并且将申请资料交给北砂新协会长唐祖华，秘书赖碧娴或财政杨万勇。