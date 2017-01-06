首页 新闻 北砂新闻 北砂新協子女學優金 即起接受申請

北砂新協子女學優金 即起接受申請

发布于 January 6, 2017


（本报美里5日讯）北砂新协2017年度会员子女学优奖励金于即日起开始接受会员子女申请。
凡该会会员子女於2016年考试成绩符合奖励金申请条件者，均可向公会申请，并在2017年1月31日截止日期前交上，以便审核，逾期恕不受理。
凡会员未缴付2016年捐者，其子女将不被接受申请，凡参加检定考试，会考或统考者，其学年考试成绩不受考虑。
每人只能申请一项学业奖励金。无填妥完整资料者，一律不受理。
2017年会员子女学优奖励金申请条件：
幼稚园组：考获前三名，或总平均达85分以上者
小学组：考获前三名，或总平均达75分或5A以上者
六评估考试（UPSR）：考获5A以上者
初中组：考获前三名，或总平均达75分或4A以上者
初中统考或初中评估考试组（PT3）：考获4A以上者
高中组或高中统考组：考获前三名，或总平均75分以上者
大马教育文凭考试组（SPM）：考获4A以上者
10号及11号：考获前三名，或考获3A以上者
大马高级学校文凭组（STPM）：考获3A以上者
大学组：考获大学学位文凭或更佳者
申请日期为即日起至1月31日截止。申请者必须携带复印成续单，注明学生及家长中文及英文姓名，手机联络号码，并且将申请资料交给北砂新协会长唐祖华，秘书赖碧娴或财政杨万勇。

  • 今年的2月14日西方情人节落在星期二，至今美里中华总商会已有7对情侣已选定要在这个洋溢着双倍浓情蜜意的节日注册结婚，欲选在当天注册结婚的情侣必须在本月22日前申请注册结婚。

    中華商會：料將掀熱潮 7情侶情人節註冊

    （本报美里5日讯）今年的2月14日西方情人节落在星期二，至今美里中华总商会已有7对情侣选定要在这洋溢着浓情蜜意的节日注册结婚，当天预料将会掀起一股注册结婚的热潮。 …
    January 6, 2017
    0 second read
  • 李志亮（左2）与莫哈末纳兹林（左起）、张先锋和王瑾共同见证马中两国企业签署合作仪式。

    就宗教團體須繳稅 李志亮將向財長反映立場

    （布城5日讯）针对“向宗教团体征税”一事，财政部副部长拿督李志亮表示，他已于周三（4日）与基督教和天主教团体会晤，并将向财政部长反映两个组织代表的立场。 …
    January 6, 2017
    6 second read

  • 退休年紀大者不適合 擬檢討巴士司機年齡

    （吉隆坡5日讯）首相署部长拿督斯里南茜说，政府将建议重新研究长途巴士司机年龄限制，避免发生夺命车祸。 …
    January 6, 2017
    2 second read
载入更多相关文章
  • 今年的2月14日西方情人节落在星期二，至今美里中华总商会已有7对情侣已选定要在这个洋溢着双倍浓情蜜意的节日注册结婚，欲选在当天注册结婚的情侣必须在本月22日前申请注册结婚。

    中華商會：料將掀熱潮 7情侶情人節註冊

    （本报美里5日讯）今年的2月14日西方情人节落在星期二，至今美里中华总商会已有7对情侣选定要在这洋溢着浓情蜜意的节日注册结婚，当天预料将会掀起一股注册结婚的热潮。 …
    January 6, 2017
    0 second read
  • 蘑菇室。

    培訓一技之長增收入 特殊兒中心辦植菇項目

    （本报美里4日讯）位于布米柯花园的莫斯再也特殊儿中心（PDK MORSJAYA）为了让特殊儿拥有一技之长，善用中心内空地搭建菇屋，展开蘑菇种植项目。 …
    January 5, 2017
    11 second read
  • 中国银行东马区域总经理张宏坤赠送2017年历及新春红包袋给旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜时摄。

    遊華不必攜帶巨款 中國銀行推出旅遊預付卡

    （本报古晋4日讯）许多民众在中国旅行时面对无法刷信用卡购物的情况，设立于古晋的中国银行推出了旅游预付卡，让本地民众在中国旅行时不必携带巨款。 …
    January 5, 2017
    2 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭