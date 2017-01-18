包章文：阿德南言出必行 華教成員應心存感恩

出席前首长追悼会的董事们。

（本报民都鲁17日讯）民都鲁开智中学署理董事长拿督包章文指出，砂州前首长是一名言出必行，为砂州子民贡献良多的领导，身为华教的一份子，我们应该心存感恩。

民都鲁开智中学署里董事长拿督包章文，昨日下午2时正，出席该校予礼堂举行的“砂州前首长追悼会”，致辞时这么表示。

他指出，我们前首长丹斯里阿德南虽然在位首长一职不足3年，却为华文教育做出许多改变。

“我发现一个前所未有的现象，就是如今在全砂各地，大家都主动举办类似今天的追悼会，在我的记忆中，虽然之前有伟人或领导逝世，也未曾看到如此多子民为他举行哀悼会，因此如今的现象是非常少见，可见我们前首长为砂许多贡献。”

他说明他本人与前首长关系良好，之前也经常与前首长见面，并且无所不谈，同时提及有关独中拨款的问题，前首长也不时询问他的意见，他也经常与前首长分享有关讯息。

他表示前首长非常关心华教，并且在位期间拨款予全砂14所独中，2014年播出300万令吉、2015年播出400万令吉、2016年播出500万令吉，另外，前首长前来开智进行拨款仪式，得知开智中学是一所五星学府，也额外播出50万令吉予开智独中。另外，前首长也拨款予美里廉中，拨款为200万令吉。他说明，在前首长在位的2年内，总共拨款予独中有1千450万令吉。

他指出，前首长对砂拉越子民做的一切，尤其是华小和独中，是前所未有的，大家必须民记在心，而今日下午举行的简单追悼仪式，也是为了感谢前首长就任的3年期间，做出那么多改变，尤其是教育。